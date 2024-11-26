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В Одесі оновили графіки світла на вівторок — що змінилося

26 листопада 2024 12:49
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення світла в Одесі сьогодні, 26 листопада, нові графіки
Електрики за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Вдень 26 листопада в Одесі оновили графіки відключення світла. Надійшли нові команди від "Укренерго" по Одеській області, тому електропостачання припинять на годину раніше.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графіки відключення світла. Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на понеділок

Стабілізаційні відключення сьогодні розпочнуться на годину раніше, ніж було заплановано, — з 13:00.

У  ДТЕК попереджають, що відключення можуть корегуватися протягом дня, якщо оператор "Укренерго" оновлюватиме команди згідно із ситуацією в енергосистемі.

1 група: світло буде цілий день.
2 група: відключення з 13:00 до 17:00.
3 група: відключення з 7:00 до 10:00.
4 група: відключення з 9:00 до 10:00 і з 16:00 до 20:00.
5 група: відключення з 19:00 до 22:00.
6 група: світло буде цілий день.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Енергетики закликають одеситів  зменшити споживання електроенергії під час наявності світла, щоби уникнути перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, крім стабілізаційних відключень в Одесі сьогодні будуть також планові. Також ми повідомляли про нові тарифи на світло з грудня.

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