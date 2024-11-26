Відключення світла в Одесі сьогодні, 26 листопада, нові графіки

Електрики за роботою. Фото: ДТЕК

Вдень 26 листопада в Одесі оновили графіки відключення світла. Надійшли нові команди від "Укренерго" по Одеській області, тому електропостачання припинять на годину раніше.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графік відключень світла на понеділок

Стабілізаційні відключення сьогодні розпочнуться на годину раніше, ніж було заплановано, — з 13:00.

У ДТЕК попереджають, що відключення можуть корегуватися протягом дня, якщо оператор "Укренерго" оновлюватиме команди згідно із ситуацією в енергосистемі.

1 група: світло буде цілий день.

2 група: відключення з 13:00 до 17:00.

3 група: відключення з 7:00 до 10:00.

4 група: відключення з 9:00 до 10:00 і з 16:00 до 20:00.

5 група: відключення з 19:00 до 22:00.

6 група: світло буде цілий день.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Енергетики закликають одеситів зменшити споживання електроенергії під час наявності світла, щоби уникнути перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, крім стабілізаційних відключень в Одесі сьогодні будуть також планові. Також ми повідомляли про нові тарифи на світло з грудня.