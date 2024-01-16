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В Одессе переименуют улицы в честь деятелей культуры — каких именно

16 января 2024 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе переименуют улицы в честь деятелей культуры — каких именно
Указатель улиц. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 16 января, в Одессе состоялось заседание историко-топонимической комиссии, на которой обсуждались вопросы переименования улиц в городе. В частности, специалисты предложили варианты названий в честь украинских художников.

Об этом во время брифинга в пресс-центре Одессит сообщил историк Александр Бабич.

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"Мы посовещались и решили, что в Одессе должно быть больше названий, связанных с украинскими художниками. Например, улица Квитки-Основьяненко и Сергея Параджанова", — сказал Бабич.

Какие названия предложила комиссия

В Киевском районе:

  • Юрия Коваленко,
  • Юрия Егорова,
  • Сергея Параджанова,
  • Михаила Врубеля,
  • Сергея Параджанова,
  • Адольфа Лозы,
  • Теофила Фраерман.

А в Пересыпском районе появится улица Григория Квитки-Основьяненко.

Кроме того, на заседании был утвержден дизайн памятной таблички на домах героев российско-украинской войны. Дизайн был утвержден бойцами ВСУ. Также была начата тема превращения мемориала в 411 батареи в контексте этой войны.

"Будет создана рабочая группа, которая будет работать в контакте с администрацией краеведческого музея и обладминистрации", — добавил историк.

Напомним, в Одессе появятся улицы Бахмутская и Мариупольская. Однако пока неизвестно где именно. Соответствующие решения должны быть приняты депутатами на заседании городского совета.

Также мы писали, что в Одессе предлагают переименовать Екатерининскую площадь. Активисты советуют выбрать название "площадь Защитников и Защитниц Украины" и установить соответствующую достопримечательность.

Одесса
Одесская область
улицы
городской совет
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