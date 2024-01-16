В Одесі перейменують вулиці на честь діячів культури — яких саме

Вказівник вулиць. Фото: Одеська міська рада

Сьогодні, 16 січня, в Одесі відбулося засідання історико-топонімічної комісії, на якій обговорювалися питання щодо перейменувань вулиць у місті. Зокрема, фахівці запропонували варіанти назв на честь українських митців.

Про це під час брифінгу у пресцентрі Одесит повідомив історик Олександр Бабич.

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"Ми порадилися і вирішили, що в Одесі має бути більше назв, повʼязаних з українськими митцями. Наприклад, вулиця Квітки-Основʼяненка та Сергія Параджанова", — сказав Бабич.

Які назви запропонувала комісія

У Київському районі:

Юрія Коваленка,

Юрія Єгорова,

Сергія Параджанова,

Михайла Врубеля,

Сергія Параджанова,

Адольфа Лози,

Теофіла Фраєрмана.

А у Пересипському районі з’явиться вулиця Григорія Квітки-Основ’яненка.

Крім того, під час засідання було затверджено дизайн пам’ятної таблички на будинках героїв російсько-української війни. Дизайн був затверджений бійцями ЗСУ. Також була розпочата тема перетворення меморіалу на 411 батареї в контексті цієї війни.

"Буде створено робочу групу, яка працюватиме в контакті з адміністрацією краєзнавчого музею та обладміністрації", — додав історик.

Нагадаємо, в Одесі зʼявляться вулиці Бахмутська та Маріупольська. Проте наразі невідомо де саме. Відповідні рішення мають ухвалити депутати на засіданні міської ради.

Також ми писали, що в Одесі пропонують перейменувати Катерининську площу. Активісти радять обрати назву "площа Захисників та Захисниць України" та встановити там відповідну пам'ятку.