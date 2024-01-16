В Одесі перейменують вулиці на честь діячів культури — яких саме
Сьогодні, 16 січня, в Одесі відбулося засідання історико-топонімічної комісії, на якій обговорювалися питання щодо перейменувань вулиць у місті. Зокрема, фахівці запропонували варіанти назв на честь українських митців.
Про це під час брифінгу у пресцентрі Одесит повідомив історик Олександр Бабич.
"Ми порадилися і вирішили, що в Одесі має бути більше назв, повʼязаних з українськими митцями. Наприклад, вулиця Квітки-Основʼяненка та Сергія Параджанова", — сказав Бабич.
Які назви запропонувала комісія
У Київському районі:
- Юрія Коваленка,
- Юрія Єгорова,
- Сергія Параджанова,
- Михайла Врубеля,
- Сергія Параджанова,
- Адольфа Лози,
- Теофіла Фраєрмана.
А у Пересипському районі з’явиться вулиця Григорія Квітки-Основ’яненка.
Крім того, під час засідання було затверджено дизайн пам’ятної таблички на будинках героїв російсько-української війни. Дизайн був затверджений бійцями ЗСУ. Також була розпочата тема перетворення меморіалу на 411 батареї в контексті цієї війни.
"Буде створено робочу групу, яка працюватиме в контакті з адміністрацією краєзнавчого музею та обладміністрації", — додав історик.
Нагадаємо, в Одесі зʼявляться вулиці Бахмутська та Маріупольська. Проте наразі невідомо де саме. Відповідні рішення мають ухвалити депутати на засіданні міської ради.
Також ми писали, що в Одесі пропонують перейменувати Катерининську площу. Активісти радять обрати назву "площа Захисників та Захисниць України" та встановити там відповідну пам'ятку.
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