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В Одесі перейменують вулиці на честь діячів культури — яких саме

16 січня 2024 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі перейменують вулиці на честь діячів культури — яких саме
Вказівник вулиць. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 16 січня, в Одесі відбулося засідання історико-топонімічної комісії, на якій обговорювалися питання щодо перейменувань вулиць у місті. Зокрема, фахівці запропонували варіанти назв на честь українських митців. 

Про це під час брифінгу у пресцентрі Одесит повідомив історик Олександр Бабич. 

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"Ми порадилися і вирішили, що в Одесі має бути більше назв, повʼязаних з українськими митцями. Наприклад, вулиця Квітки-Основʼяненка та Сергія Параджанова", — сказав Бабич. 

Які назви запропонувала комісія

У Київському районі: 

  • Юрія Коваленка,
  • Юрія Єгорова,
  • Сергія Параджанова,
  • Михайла Врубеля,
  • Сергія Параджанова,
  • Адольфа Лози,
  • Теофіла Фраєрмана.

А у Пересипському районі з’явиться вулиця Григорія Квітки-Основ’яненка.

Крім того, під час засідання було затверджено дизайн пам’ятної таблички на будинках героїв російсько-української війни. Дизайн був затверджений бійцями ЗСУ. Також була розпочата тема перетворення меморіалу на 411 батареї в контексті цієї війни.

"Буде створено робочу групу, яка працюватиме в контакті з адміністрацією краєзнавчого музею та обладміністрації", — додав історик. 

Нагадаємо,  в Одесі зʼявляться вулиці Бахмутська та Маріупольська. Проте наразі невідомо де саме. Відповідні рішення мають ухвалити депутати на засіданні міської ради. 

Також ми писали, що в Одесі пропонують перейменувати Катерининську площу. Активісти радять обрати назву "площа Захисників та Захисниць України" та встановити там відповідну пам'ятку. 

Одеса
Одеська область
вулиці
міська рада
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