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В Одесі зʼявиться вулиця Кастуся Калиновського

20 грудня 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі зʼявиться вулиця Кастуся Калиновського
Вулиця у центрі Одеси. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Історико-топонімічна комісія запропонувала перейменувати низку вулиць в Одесі. Зокрема, зміни стосуватимуться вулиці Білоруської, яка матиме назву Кастуся Калиновського. 

Про це під час брифінгу у пресцентрі Одесит повідомив історик Олександр Бабич. 

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"Це певний меседж білоруському народу, що ми не проти них. Ми як раз вводимо в топоніміку борця за волю цього народу та підтримуємо бійців однойменного полку", — сказав історик. 

Вулиці на честь українських воїнів

Крім того, в Одесі після тривалої дискусії також зʼявляться вулиці на честь бійців, які віддали життя за Україну, зокрема: 

  • вул. Дениса Максишка — замість Марії Демченко;
  • вул. Ігоря Бедзая — замість Якутської;
  • вул. Віталія Блашка — замість Махачкалинської;
  • вул. Валерія Самопалова — замість Каманіна;

Крім того, розглядається питання, що в Одесі зʼявляться вулиці Бахмутська та Маріупольська. Проте наразі невідомо де саме. Відповідні рішення мають ухвалити депутати на засіданні міської ради. 

Нагадаємо, 7 грудня в Одесі завершилося голосування щодо перейменування вулиць. Цього разу містяни підтримали усі запропоновані варіанти нових топонімічних назв.

Також ми писали, що в Одесі пропонують перейменувати Катерининську площу. Активісти радять обрати назву "площа Захисників та Захисниць України" та встановити там відповідну пам'ятку. 

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