В Одесі зʼявиться вулиця Кастуся Калиновського

Вулиця у центрі Одеси. Фото: Одеська міська рада

Історико-топонімічна комісія запропонувала перейменувати низку вулиць в Одесі. Зокрема, зміни стосуватимуться вулиці Білоруської, яка матиме назву Кастуся Калиновського.

Про це під час брифінгу у пресцентрі Одесит повідомив історик Олександр Бабич.

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"Це певний меседж білоруському народу, що ми не проти них. Ми як раз вводимо в топоніміку борця за волю цього народу та підтримуємо бійців однойменного полку", — сказав історик.

Вулиці на честь українських воїнів

Крім того, в Одесі після тривалої дискусії також зʼявляться вулиці на честь бійців, які віддали життя за Україну, зокрема:

вул. Дениса Максишка — замість Марії Демченко;

вул. Ігоря Бедзая — замість Якутської;

вул. Віталія Блашка — замість Махачкалинської;

вул. Валерія Самопалова — замість Каманіна;

Крім того, розглядається питання, що в Одесі зʼявляться вулиці Бахмутська та Маріупольська. Проте наразі невідомо де саме. Відповідні рішення мають ухвалити депутати на засіданні міської ради.

Нагадаємо, 7 грудня в Одесі завершилося голосування щодо перейменування вулиць. Цього разу містяни підтримали усі запропоновані варіанти нових топонімічних назв.

Також ми писали, що в Одесі пропонують перейменувати Катерининську площу. Активісти радять обрати назву "площа Захисників та Захисниць України" та встановити там відповідну пам'ятку.