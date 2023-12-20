В Одесі зʼявиться вулиця Кастуся Калиновського
Історико-топонімічна комісія запропонувала перейменувати низку вулиць в Одесі. Зокрема, зміни стосуватимуться вулиці Білоруської, яка матиме назву Кастуся Калиновського.
Про це під час брифінгу у пресцентрі Одесит повідомив історик Олександр Бабич.
"Це певний меседж білоруському народу, що ми не проти них. Ми як раз вводимо в топоніміку борця за волю цього народу та підтримуємо бійців однойменного полку", — сказав історик.
Вулиці на честь українських воїнів
Крім того, в Одесі після тривалої дискусії також зʼявляться вулиці на честь бійців, які віддали життя за Україну, зокрема:
- вул. Дениса Максишка — замість Марії Демченко;
- вул. Ігоря Бедзая — замість Якутської;
- вул. Віталія Блашка — замість Махачкалинської;
- вул. Валерія Самопалова — замість Каманіна;
Крім того, розглядається питання, що в Одесі зʼявляться вулиці Бахмутська та Маріупольська. Проте наразі невідомо де саме. Відповідні рішення мають ухвалити депутати на засіданні міської ради.
Нагадаємо, 7 грудня в Одесі завершилося голосування щодо перейменування вулиць. Цього разу містяни підтримали усі запропоновані варіанти нових топонімічних назв.
Також ми писали, що в Одесі пропонують перейменувати Катерининську площу. Активісти радять обрати назву "площа Захисників та Захисниць України" та встановити там відповідну пам'ятку.
Читайте Новини.LIVE!