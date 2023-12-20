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В Одессе появится улица Кастуся Калиновского

20 декабря 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе появится улица Кастуся Калиновского
Улица в центре города. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Историко-топонимическая комиссия предложила переименовать ряд улиц в Одессе. В частности, изменения будут касаться улицы Белорусской, которая будет называться Кастуся Калиновского.

Об этом во время брифинга в пресс-центре Одессит сообщил историк Александр Бабич.

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"Это определенный месседж белорусскому народу, что мы не против них. Мы как раз вводим в топонимику борца за свободу этого народа и поддерживаем бойцов одноименного полка", — сказал историк.

Улицы в честь украинских воинов

Кроме того, в Одессе после длительной дискуссии также появятся улицы в честь бойцов, отдавших жизнь за Украину, в частности:

  • ул. Дениса Максишко — вместо Марии Демченко;
  • ул. Игоря Бедзая — вместо Якутской;
  • ул. Виталия Блашко — вместо Махачкалинской;
  • ул. Валерия Самопалова — вместо Каманина;

Кроме того, рассматривается вопрос, что в Одессе появятся улицы Бахмутская и Мариупольская. Однако пока неизвестно где именно. Соответствующие решения должны быть приняты депутатами на заседании городского совета.

Напомним, 7 декабря в Одессе завершилось голосование по переименованию улиц. В этот раз горожане поддержали все предложенные варианты новых топонимических названий.

Также мы писали, что в Одессе предлагают переименовать Екатерининскую площадь. Активисты советуют выбрать название "площадь Защитников и Защитниц Украины" и установить соответствующую достопримечательность.

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