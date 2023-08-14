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В Одессе переименуют улицы в честь Героев Украины

14 августа 2023 15:27
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе переименуют улицы в честь Героев Украины
Указатели с названиями улиц. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе появятся улицы в честь Героев Украины и кавалеров ордена "За мужество". Эти воины, которые боролись за независимость Украины и отдали свою жизнь во время русско-украинской войны, заслуживают уважения и признания.

Об этом сообщил член историко-топонимической комиссии, историк Александр Бабич.

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Переименование улиц в Одессе

Историко-топонимическая комиссия приняла важное решение, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь ради будущего Украины. Проводится активный сбор информации и обсуждение возможных улиц, которые могут быть переименованы в честь этих героев.

"Почти на каждое заседание поступают предложения по переименованию улиц в честь погибших воинов. На сегодня у нас более 1000 погибших одесситов, еще пропавшие без вести, находятся в плену. Если мы сейчас примем одно такое предложение, то завтра любая семья напишет заявление мы по каким-то причинам откажем, то они будут спрашивать: "А почему этому "да", а этому нет?". Поэтому пока критерий Героев Украины и полных кавалеров ордена "За мужество" нам дает возможность работать с этой категорией", — объяснил Александр Бабич.

Напомним, электронное общественное обсуждение по переименованию объектов топонимики в Одесской области продлится до 10 сентября 2023 года. Всего переименовать планируют 49 объектов топонимики в разных районах города.

Также мы писали, что Одесский городской совет принял решение о переименовании около 200 улиц, имеющих названия, происходящие от русских и белорусских географических наименований, а также названий в честь российских военных и культурных деятелей, не имеющих никакого отношения к Одессе. Процесс переименования будет продолжаться, где это может быть и не противоречит действующему законодательству, будут использоваться исторические названия.

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