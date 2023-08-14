В Одесі перейменують вулиці на честь Героїв України

Вказівники з назвами вулиць. Фото: google

В Одесі з’являться вулиці на честь Героїв України та кавалерів ордену "За мужність". Ці воїни, які боролися за незалежність України та віддали своє життя під час російсько-української війни, заслуговують на пошану та визнання.

Про це повідомив член історико-топонімічної комісії, історик Олександр Бабіч.

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Перейменування вулиць в Одесі

Історико-топонімічна комісія прийняла важливе рішення, щоб вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя заради майбутнього України. Проводиться активний збір інформації та обговорення можливих вулиць, які можуть бути перейменовані на честь цих героїв.

"Майже на кожне засідання надходять пропозиції щодо перейменування вулиць на честь загиблих воїнів. На сьогодні у нас більш як 1000 загиблих одеситів, ще є ті хто зник безвісти, знаходяться в полоні. Якщо ми зараз приймемо одну таку пропозицію, то завтра будь-яка родина напише заяву ми з якихось причин відмовимо, то вони будуть питати: "А чому цьому "так", а цьому "ні"?". Тому поки що критерій Героїв України і повних кавалерів ордену "За мужність" нам дає можливість працювати з цією категорією", — пояснив Олександр Бабіч.

Нагадаємо, електронне громадське обговорення з питань перейменування об'єктів топоніміки в Одеській області триватиме до 10 вересня 2023 року. Всього перейменувати планують 49 об’єктів топоніміки в різних районах міста.

Також ми писали, що Одеська міська рада ухвалила рішення про перейменування близько 200 вулиць, які мають назви, що походять від російських та білоруських географічних найменувань, а також назв на честь російських військових та культурних діячів, які не мають жодного відношення до Одеси. Процес перейменування триватиме, де це можливо і не суперечить чинному законодавству, будуть використовуватися історичні назви.