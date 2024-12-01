Одесса: улица Красносельская стала Ольвийской

В Одессе переименовали еще одну улицу — какую именно
Улица Красносельская, расположенная в Пересыпском районе Одессы, официально переименована в Ольвийскую. Новое название чествует одну из древнейших греческих колоний на северном побережье Черного моря — Ольвию Понтийскую.
Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщили в Одесском городском совете.
Красносельская теперь Ольвийская
Ольвия Понтийская, основанная в VI веке до н.э., просуществовала около тысячи лет. Город-государство располагалось на территории современного села Парутино в Николаевской области. Благодаря выгодному расположению на высоком плато вблизи Южного Буга и Днепра Ольвия стала важным торговым центром.
Археологические исследования свидетельствуют о высоком уровне развития ремесел, в частности гончарства, а также богатой культурной жизни города. Здесь функционировали театр, ипподром, храм Аполлона, а горожане активно занимались спортом.
Государство, которое выстояло
Ольвия пережила немало вызовов, но жизнь в городе окончательно прекратилась во второй половине IV века до н. Сейчас на месте древнего поселения действует самый большой в Украине археологический заповедник, охватывающий около 300 гектаров.
"Переименование Красносельской в Ольвийскую напоминает нам о величественной истории нашего края. Это еще один шаг к осознанию богатства нашего культурного наследия", — написали в городском совете.
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