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В Одессе переименовали еще одну улицу — какую именно

1 декабря 2024 13:18
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Одесса: улица Красносельская стала Ольвийской
Указатели улиц. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Улица Красносельская, расположенная в Пересыпском районе Одессы, официально переименована в Ольвийскую. Новое название чествует одну из древнейших греческих колоний на северном побережье Черного моря — Ольвию Понтийскую.

Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщили в Одесском городском совете.

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Ольвийская улица в Одессе. Фото: скриншот из google.maps

Красносельская теперь Ольвийская

Ольвия Понтийская, основанная в VI веке до н.э., просуществовала около тысячи лет. Город-государство располагалось на территории современного села Парутино в Николаевской области. Благодаря выгодному расположению на высоком плато вблизи Южного Буга и Днепра Ольвия стала важным торговым центром.

Археологические исследования свидетельствуют о высоком уровне развития ремесел, в частности гончарства, а также богатой культурной жизни города. Здесь функционировали театр, ипподром, храм Аполлона, а горожане активно занимались спортом.

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Археологические находки. Фото: ОГС

Государство, которое выстояло

Ольвия пережила немало вызовов, но жизнь в городе окончательно прекратилась во второй половине IV века до н. Сейчас на месте древнего поселения действует самый большой в Украине археологический заповедник, охватывающий около 300 гектаров.

"Переименование Красносельской в Ольвийскую напоминает нам о величественной истории нашего края. Это еще один шаг к осознанию богатства нашего культурного наследия", — написали в городском совете.

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Башня, оставшаяся после государства. Фото: Укринформ

Напомним, журналисты Новини.LIVE собрали все произошедшие в одесской географии изменения за тысячу дней войны. Также село Первомайское в Раздельнянском районе сменило название на Гуровское.

Одесса Одесская область улицы Одесская ОГА Новости Одессы переименования

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