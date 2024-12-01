Одеса: вулиця Красносільська стала Ольвійською

В Одесі перейменували ще одну вулицю — яку саме
Вулиця Красносільська, розташована у Пересипському районі Одеси, офіційно перейменована на Ольвійську. Нова назва вшановує одну з найдавніших грецьких колоній на північному узбережжі Чорного моря — Ольвію Понтійську.
Про це у неділю, 1 грудня, повідомили в Одеській міській раді.
Красносільська тепер Ольвійська
Ольвія Понтійська, заснована у VI столітті до н.е., проіснувала близько тисячі років. Місто-держава розташовувалося на території сучасного села Парутине у Миколаївській області. Завдяки вигідному розташуванню на високому плато поблизу Південного Бугу і Дніпра, Ольвія стала важливим торговим центром.
Археологічні дослідження свідчать про високий рівень розвитку ремесел, зокрема гончарства, а також про багате культурне життя міста. Тут функціонували театр, іподром, храм Аполлона, а городяни активно займалися спортом.
Держава, яка вистояла
Ольвія пережила чимало викликів, але життя в місті остаточно припинилося у другій половині IV століття до н.е. Нині на місці древнього поселення діє найбільший в Україні археологічний заповідник, що охоплює майже 300 гектарів.
"Перейменування Красносільської на Ольвійську нагадує нам про величну історію нашого краю. Це ще один крок до усвідомлення багатства нашої культурної спадщини", — написали в міській раді.
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