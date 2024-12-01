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В Одесі перейменували ще одну вулицю — яку саме

1 грудня 2024 13:18
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Одеса: вулиця Красносільська стала Ольвійською
Вказівники вулиць. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Вулиця Красносільська, розташована у Пересипському районі Одеси, офіційно перейменована на Ольвійську. Нова назва вшановує одну з найдавніших грецьких колоній на північному узбережжі Чорного моря — Ольвію Понтійську.

Про це у неділю, 1 грудня, повідомили в Одеській міській раді.

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Вулиця Ольвійська в Одесі. Фото: скриншот з google.maps

Красносільська тепер Ольвійська

Ольвія Понтійська, заснована у VI столітті до н.е., проіснувала близько тисячі років. Місто-держава розташовувалося на території сучасного села Парутине у Миколаївській області. Завдяки вигідному розташуванню на високому плато поблизу Південного Бугу і Дніпра, Ольвія стала важливим торговим центром.

Археологічні дослідження свідчать про високий рівень розвитку ремесел, зокрема гончарства, а також про багате культурне життя міста. Тут функціонували театр, іподром, храм Аполлона, а городяни активно займалися спортом.

В Одесі перейменували ще одну вулицю — яку саме - фото 2
Археологічні знахідки. Фото: ОМР

Держава, яка вистояла

Ольвія пережила чимало викликів, але життя в місті остаточно припинилося у другій половині IV століття до н.е. Нині на місці древнього поселення діє найбільший в Україні археологічний заповідник, що охоплює майже 300 гектарів.

"Перейменування Красносільської на Ольвійську нагадує нам про величну історію нашого краю. Це ще один крок до усвідомлення багатства нашої культурної спадщини", — написали в міській раді.

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Вежа, яка залишилась після держави. Фото: Укрінформ

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE зібрали всі зміни, що відбулися в одеській географії за тисячу днів війни. Також село Першотравневе у Роздільнянському районі змінило назву на Гурівське.

Одеса Одеська область вулиці Одеська ОДА Новини Одеси перейменування

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