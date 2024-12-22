Улицу Магнитогорскую в Одессе переименовали в честь Врубеля

Улица Михаила Врубеля в Одессе. Фото: google maps

В Киевском районе Одессы улицу Магнитогорскую переименовали в улицу Михаила Врубеля. Это решение принято в честь выдающегося украинского живописца, оставившего значительный след в истории города.

Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщили в Одесском городском совете.

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Переименование улицы Магнитогорской

С 2025 года улица Магнитогорская в Киевском районе Одессы будет имя Михаила Врубеля — одного из самых выдающихся художников Украины. Этот шаг посвящен его памяти, ведь именно в Одессе Врубель начал свое обучение в Ришельевской гимназии и посещал рисовальную школу Общества изобразительных искусств.

"Это важное решение для нашего города, которое придает должное уважение творчеству Врубеля. Он не только оставил огромный след в украинском искусстве, но и внес значительный вклад в культурную жизнь Одессы и Киева", — отметили в горсовете.

Михаил Врубель, проживая в Одессе, посещал школу Общества изящных искусств, где изучал живопись и скульптуру. Затем он переехал в Киев, где работал над росписями церквей, включая росписи Владимирского собора и Софии Киевской.

Напомним, сквер Красный в Пересыпском районе Одессы официально переименован в Десмета. Также по решению облсовета театр в Одессе остается с именем Юрия Олеши.