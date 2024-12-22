Вулицю Магнітогорську в Одесі перейменували на честь Врубеля

Вулиця Михайла Врубеля в Одесі. Фото: google maps

У Київському районі Одеси вулицю Магнітогорську перейменували на вулицю Михайла Врубеля. Це рішення ухвалено на честь видатного українського живописця, який залишив значний слід в історії міста.

Про це у неділю, 22 грудня, повідомили в Одеській міській раді.

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Перейменування вулиці Магнітогорської

З 2025 року вулиця Магнітогорська у Київському районі Одеси матиме ім’я Михайла Врубеля — одного з найвизначніших художників України. Цей крок присвячено до вшанування його пам’яті, адже саме в Одесі Врубель почав своє навчання в Рішельєвській гімназії та відвідував малювальну школу Товариства образотворчих мистецтв.

"Це важливе рішення для нашого міста, яке надає належну шану творчості Врубеля. Він не тільки залишив величезний слід в українському мистецтві, але й зробив значний внесок у культурне життя Одеси та Києва", — зазначили у міськраді.

Михайло Врубель, проживаючи в Одесі, відвідував школу Товариства образотворчих мистецтв, де вивчав живопис та скульптуру. Згодом він переїхав до Києва, де працював над розписами церков, включаючи розписи Володимирського собору та Софії Київської.

Нагадаємо, сквер Червоний у Пересипському районі Одеси офіційно перейменовано на Десмета. Також за рішення облради, театр в Одесі залишається з ім'ям Юрія Олеші.