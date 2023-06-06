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В Одессе пятилетний ребенок выпал из окна: в каком он состоянии

6 июня 2023 14:27
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе пятилетний ребенок выпал из окна: в каком он состоянии
Ребенок стоит у окна. Фото иллюстративное: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесские правоохранители занимаются расследованием трагического события, которое произошло с пятилетней девочкой, выпавшей из окна многоэтажного дома. Информацию о несчастном случае на улице Академика Королева сообщила свидетель происшествия.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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По предварительным данным, мать находилась на кухне, а бабушка занималась младшим ребенком в другой комнате, в то время как маленькая девочка смогла попасть на подоконник, оперлась на москитную сетку и упала. Ребенка срочно госпитализировали в городскую больницу в тяжелом состоянии, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Семья ранее не имела проблем с правоохранительными органами, а соседи описывают их как положительную семью. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и рассматривают вопросы правовой квалификации происшествия.

"Правоохранители еще раз подчеркивают — уважаемые родители, заботьтесь о безопасности ваших детей! Предотвращайте доступ малышей к окнам, устанавливайте на них замки-блокираторы или решетки. Помните — москитная сетка не способна выдержать вес ребенка", — говорится в сообщении.

Отметим, уровень детского травматизма в 2022 году увеличился на 10% по сравнению с предыдущими годами. Число таких случаев возросло с 16 тысяч в 2020 и 2021 годах до 17 тысяч в 2022 году.

Напомним, в Одесской области ребенок выпал с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажного дома на проспекте Добровольского. По предварительной информации сотрудников территориального подразделения полиции, это произошло, когда отец малыша отошел ненадолго в комнату.

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