В Одесі п’ятирічна дитина випала з вікна: в якому вона стані

Дитина стоїть біля вікна. Фото ілюстративне: google

Одеські правоохоронці займаються розслідуванням трагічної події, яка сталася з п’ятирічною дівчинкою, що випала з вікна багатоповерхового будинку. Інформацію про нещасний випадок на вулиці Академіка Корольова повідомила свідок події.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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За попередніми даними, мати перебувала на кухні, а бабуся займалася молодшою дитиною в іншій кімнаті, тоді як маленька дівчинка змогла потрапити на підвіконня, оперлася на москітну сітку і впала. Дитину терміново госпіталізували до міської лікарні у важкому стані, де їй надають необхідну медичну допомогу.

Родина, раніше не мала проблем з правоохоронними органами, а сусіди описують їх як позитивну сім'ю. Правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту та розглядають питання щодо правової кваліфікації події.

"Правоохоронці вкотре наголошують - шановні батьки, дбайте про безпеку ваших дітей! Унеможливлюйте доступ малечі до вікон, встановлюйте на них замки-блокіратори або решітки. Пам’ятайте — москітна сітка не здатна витримати вагу дитини", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, рівень дитячого травматизму на Одещині у 2022 році збільшився на 10% порівняно з попередніми роками. Кількість таких випадків зросла з 16 тисяч у 2020 та 2021 роках до 17 тисяч у 2022 році.

Нагадаємо, на Одещині дитина випала з балкона квартири, яка розташована на п’ятому поверсі багатоповерхового будинку на проспекті Добровольського. За попередньою інформацією співробітників територіального підрозділу поліції, це сталось коли батько малюка відійшов ненадовго до кімнати.