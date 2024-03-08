В Одессе во время атаки "шахедами" горожане не смогли зайти в новые укрытия

Новые мобильные укрытия в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Местные жители Одессы не смогли попасть в новоустановленное укрытие в центре города. В настоящее время Одесса находится под атакой российских "шахедов" и уже раздались первые взрывы. Мужчины пытались зайти в укрытие, но оно было закрыто.

Соответствующее видео мужчины распространили в сети, сообщает Новини.LIVE Одеса.

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В Одессе люди не смогли зайти в укрытие во время взрывов

По сети распространяется видео, где мужчина пытается зайти в укрытие, но оно закрыто. В этот момент в городе объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов РФ и прогремели взрывы. Житель города показал на видео, как пытается открыть дверь укрытия, однако безуспешно.

Однако в горсовете указывали, что не все укрытия будут работать круглосуточно. Только по ул. Королева и ул. Химичной укрытие круглосуточно, а в Аркадии оно функционирует с 06:00 до 23:00.

Напомним, 7 марта в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. В городе работают силы противовоздушной обороны.

Также мы писали, что Одесса стала все чаще страдать от вражеских атак. В городе установили пять новых мобильных укрытий, которые разместили в самых больших местах скопления людей.