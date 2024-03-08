В Одесі під час атаки "шахедами" містяни не змогли зайти у нові укриття

Нові мобільні укриття в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Місцеві жителі Одеси не змогли потрапити до нововстановленого укриття в центрі міста. В цей час Одеса перебуває під атакою російських "шахедів" і пролунали перші вибухи. Чоловіки намагалися зайти в укриття, але воно було зачинене.

Відповідне відео чоловіки поширили у мережі, повідомляє Новини.LIVE Одеса.

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Скриншот допису Новини.LIVE Одеса

В Одесі люди не змогли зайти до укриття під час вибухів

Мережею шириться відео, де чоловік намагається зайти до укриття, але воно зачинене. В цей момент в місті оголошена повітряна тривога через атаку дронів РФ та прогриміли вибухи. Містянин показав на відео, як намагається відкрити двері укриття, проте безуспішно.

Однак у міськраді вказували, що не всі укриття працюватимуть цілодобово. Лише на вул. Корольова та вул. Хімічній укриття є цілодобовими, а в Аркадії воно функціонує з 06:00 до 23:00.

Нагадаємо, 7 березня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В місті працюють сили протиповітряної оборони.

Також ми писали, що Одеса стала дедалі частіше потерпати від ворожих атак. Відтак у місті встановили пʼять нових мобільних укриттів, які розмістили у найбільших місцях скупчення людей.