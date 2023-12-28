В Одессе предприятия задолжали зарплат на 12 миллионов

Заседание рабочей группы. Фото: Одесский городской совет

В ходе заседания Городской рабочей группы в Одессе обсудили вопросы погашения задолженности по заработной плате. Пока некоторые предприниматели города недоплатили своим работникам более 12 миллионов гривен, что на 5,5 миллиона больше, чем в начале года.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации мэрии, за год состоялось 7 таких заседаний, на которых проводился детальный анализ состояния задолженности по выплате заработной платы, заслушивались руководители предприятий-должников.

Сколько задолжали одесситам

По данным органов статистики, по состоянию на 01.11.2023 задолженность по выплате заработной платы имели 10 предприятий города Одессы на сумму 12,6 млн грн.

Отметим, что во время заседания участники обсудили возникающие в течение года проблемные вопросы и утвердили план и регламент работы Городской рабочей группы на 2024 год.

Напомним, в Одесской области за 2023 год выросла средняя зарплата на 2 000. Сейчас она составляет 15 тысяч гривен и стала на 7% больше, чем в прошлом году.

Также мы писали, что в Украине в конце 2023 некоторые работники получат 13 заработную плату. Речь идет о дополнительном бонусе, который работодатели выплачивают, как правило, в декабре.