Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі підприємства заборгували зарплат на 12 мільйонів arrow

В Одесі підприємства заборгували зарплат на 12 мільйонів

28 грудня 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі підприємства заборгували зарплат на 12 мільйонів
Засідання робочої групи. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Під час засідання Міської робочої групи в Одесі обговорили питання погашення заборгованості заробітної плати. Наразі деякі підприємці міста недоплатили своїм працівникам понад 12 мільйонів гривень, що на 5,5 мільйонів більше, ніж на початку року.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

Читайте також:

За інформацією мерії, протягом року відбулося 7 таких засідань, на яких проводився детальний аналіз стану заборгованості з виплати заробітної плати, заслуховувалися керівники підприємств-боржників.

Скільки заборгували одеситам

За даними органів статистики, станом на 01.11.2023 року заборгованість з виплати заробітної плати мали 10 підприємств міста Одеси на суму 12,6 млн грн.

Зазначимо, що під час засідання учасники обговорили проблемні питання, що виникали протягом року, та затвердили план і регламент роботи Міської робочої групи на 2024 рік.

Нагадаємо, в Одеській області за 2023 рік зросла середня зарплатня на 2 000. Наразі вона становить 15 тисяч гривень та стала на 7% більшою, ніж минулого року. 

Також ми писали, що в Україні наприкінці 2023 року деякі працівники отримають 13 заробітну плату. Йдеться про додатковий бонус, який роботодавці виплачують, як правило, в грудні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

16 грудня 2023

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

15 грудня 2023

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

15 грудня 2023
Новина з фото

16:34 З глибин океану біля Антарктиди підняли невідому істоту, схожу на інопланетну

Актуальне по темі