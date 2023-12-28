В Одесі підприємства заборгували зарплат на 12 мільйонів

Засідання робочої групи. Фото: Одеська міська рада

Під час засідання Міської робочої групи в Одесі обговорили питання погашення заборгованості заробітної плати. Наразі деякі підприємці міста недоплатили своїм працівникам понад 12 мільйонів гривень, що на 5,5 мільйонів більше, ніж на початку року.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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За інформацією мерії, протягом року відбулося 7 таких засідань, на яких проводився детальний аналіз стану заборгованості з виплати заробітної плати, заслуховувалися керівники підприємств-боржників.

Скільки заборгували одеситам

За даними органів статистики, станом на 01.11.2023 року заборгованість з виплати заробітної плати мали 10 підприємств міста Одеси на суму 12,6 млн грн.

Зазначимо, що під час засідання учасники обговорили проблемні питання, що виникали протягом року, та затвердили план і регламент роботи Міської робочої групи на 2024 рік.

Нагадаємо, в Одеській області за 2023 рік зросла середня зарплатня на 2 000. Наразі вона становить 15 тисяч гривень та стала на 7% більшою, ніж минулого року.

Також ми писали, що в Україні наприкінці 2023 року деякі працівники отримають 13 заробітну плату. Йдеться про додатковий бонус, який роботодавці виплачують, як правило, в грудні.