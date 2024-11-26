В Одессе умер бывший депутат горсовета Тищенко

Бывший депутат Одесского горсовета Илья Тищенко. Фото: Facebook

В Одессе скончался многолетний депутат Одесского городского совета и руководитель областной ассоциации транспортников Илья Тищенко. Ему было 83 года.

Об этом сообщил товарищ умершего, общественный деятель Владимир Максимович.

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Илью Тищенко трижды выбирали в Одесский городской совет — в 1994, 1998 и 2002 годах. В 2006 году он выдвигал свою кандидатуру в Верховную Раду, а в 2015 году баллотировался в Одесский облсовет, но не был избран. Политик успел побывать в рядах Партии регионов, "Оппозиционного блока "Не так!" и "Украинской морской партии Сергея Кивалова".

В 2000 году Илья Степанов возглавил "Ассоциацию транспортников Одесской области".

Напомним, после тяжелой болезни скончался тренер-преподаватель одесской школы "Льдинка" Георгий Старков. Он воспитал несколько поколений спортсменов. Также ушел из жизни епископ Бронислав Бернацкий, много лет возглавлявший католическую церковь в Одессе.