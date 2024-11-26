В Одессе умер бывший депутат горсовета Тищенко

В Одессе ушел из жизни политик Тищенко
В Одессе скончался многолетний депутат Одесского городского совета и руководитель областной ассоциации транспортников Илья Тищенко. Ему было 83 года.
Об этом сообщил товарищ умершего, общественный деятель Владимир Максимович.
Что известно о политике
Илью Тищенко трижды выбирали в Одесский городской совет — в 1994, 1998 и 2002 годах. В 2006 году он выдвигал свою кандидатуру в Верховную Раду, а в 2015 году баллотировался в Одесский облсовет, но не был избран. Политик успел побывать в рядах Партии регионов, "Оппозиционного блока "Не так!" и "Украинской морской партии Сергея Кивалова".
В 2000 году Илья Степанов возглавил "Ассоциацию транспортников Одесской области".
Напомним, после тяжелой болезни скончался тренер-преподаватель одесской школы "Льдинка" Георгий Старков. Он воспитал несколько поколений спортсменов. Также ушел из жизни епископ Бронислав Бернацкий, много лет возглавлявший католическую церковь в Одессе.
Читайте Новини.LIVE!