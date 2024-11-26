В Одесі помер колишній депутат міськради Тищенко

Колишній депутат Одеської міськради Ілля Тищенко. Фото: Facebook

В Одесі помер багаторічний депутат Одеської міської ради та керівник обласної асоціації транспортників Ілля Тищенко. Йому було 83 роки.

Про це повідомив товариш померлого, громадський діяч Володимир Максимович.

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Іллю Тищенка тричі обирали до Одеської міської ради — у 1994, 1998 та 2002 роках. У 2006 році він висував свою кандидатуру до Верховної Ради, а у 2015 році балотувався до Одеської облради, але не був обраний. Політик встиг побувати у лавах Партії регіонів, "Опозиційного блоку "Не так!" та "Української морської партії Сергія Ківалова".

У 2000 році Ілля Степанов очолив "Асоціацію транспортників Одеської області".

Нагадаємо, після важкої хвороби помер тренер-викладач одеської школи "Крижинка" Георгій Старков. Він виховав декілька поколінь спортсменів. Також пішов з життя єпископ Броніслав Бернацький, який багато років очолював католицьку церкву в Одесі.