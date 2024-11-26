В Одесі помер колишній депутат міськради Тищенко

В Одесі пішов з життя політик Тищенко
В Одесі помер багаторічний депутат Одеської міської ради та керівник обласної асоціації транспортників Ілля Тищенко. Йому було 83 роки.
Про це повідомив товариш померлого, громадський діяч Володимир Максимович.
Що відомо про політика
Іллю Тищенка тричі обирали до Одеської міської ради — у 1994, 1998 та 2002 роках. У 2006 році він висував свою кандидатуру до Верховної Ради, а у 2015 році балотувався до Одеської облради, але не був обраний. Політик встиг побувати у лавах Партії регіонів, "Опозиційного блоку "Не так!" та "Української морської партії Сергія Ківалова".
У 2000 році Ілля Степанов очолив "Асоціацію транспортників Одеської області".
Нагадаємо, після важкої хвороби помер тренер-викладач одеської школи "Крижинка" Георгій Старков. Він виховав декілька поколінь спортсменів. Також пішов з життя єпископ Броніслав Бернацький, який багато років очолював католицьку церкву в Одесі.
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