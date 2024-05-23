В Одессе планируют масштабный ремонт лифтов — сколько выделили денег

Старый лифт в доме. Иллюстративное фото: Суспільне

В Одессе идет обновление и ремонт лифтов в домах, которые уже проработали более 25 лет и нуждаются в замене. Так, до конца текущего года в городе планируют заменить почти 70 кабин, однако удастся ли выполнить этот план, зависит от наличия денег.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Актуальность ремонта лифтов

Один лифт стоит от 1,5 до 2,3 миллионов гривен, в зависимости от этажности дома и грузоподъемности кабины. В целом на 2024 год планируется заменить 69 подъемных механизмов, при наличии финансирования, но на данный момент выделены средства только для 37 лифтов.

"Как было отмечено, с 2016 года произведена замена более 1,5 тысячи лифтов. В 2022 году была принята новая программа, но в тот год, из-за начала полномасштабной войны, она так и не заработала" , — говорится в сообщении городского совета.

Больше о ремонте лифтов в Одессе

Мы ранее писали, что Департамент городского хозяйства разместил в течение апреля 8 соответствующих тендеров на ремонт лифтов в Одессе на общую сумму более 13 миллионов гривен. Эти средства должны уйти на восстановление девяти лифтовых кабин и подъемных механизмов в восьми домах.

Также мы сообщали, что в марте месяце Департамент городского хозяйства разместил семь тендеров на ремонт лифтов в домах Одессы. Приблизительная стоимость работ составляет более 10 миллионов гривен.