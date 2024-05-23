Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе планируют масштабный ремонт лифтов — сколько выделили денег arrow

В Одессе планируют масштабный ремонт лифтов — сколько выделили денег

23 мая 2024 14:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе планируют масштабный ремонт лифтов — сколько выделили денег
Старый лифт в доме. Иллюстративное фото: Суспільне
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе идет обновление и ремонт лифтов в домах, которые уже проработали более 25 лет и нуждаются в замене. Так, до конца текущего года в городе планируют заменить почти 70 кабин, однако удастся ли выполнить этот план, зависит от наличия денег.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

Актуальность ремонта лифтов

Один лифт стоит от 1,5 до 2,3 миллионов гривен, в зависимости от этажности дома и грузоподъемности кабины. В целом на 2024 год планируется заменить 69 подъемных механизмов, при наличии финансирования, но на данный момент выделены средства только для 37 лифтов.

"Как было отмечено, с 2016 года произведена замена более 1,5 тысячи лифтов. В 2022 году была принята новая программа, но в тот год, из-за начала полномасштабной войны, она так и не заработала" , — говорится в сообщении городского совета.

Больше о ремонте лифтов в Одессе

Мы ранее писали, что Департамент городского хозяйства разместил в течение апреля 8 соответствующих тендеров на ремонт лифтов в Одессе на общую сумму более 13 миллионов гривен. Эти средства должны уйти на восстановление девяти лифтовых кабин и подъемных механизмов в восьми домах.

Также мы сообщали, что в марте месяце Департамент городского хозяйства разместил семь тендеров на ремонт лифтов в домах Одессы. Приблизительная стоимость работ составляет более 10 миллионов гривен.

Одесса
ремонт
тендер
деньги
Одесская область
лифты
Одесская ОГА
Новости Одессы
бюджет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ