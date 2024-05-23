В Одесі планують масштабний ремонт ліфтів — скільки виділили грошей

Старий ліфт у будинку. Ілюстративне фото: Суспільне

В Одесі триває оновлення та ремонт ліфтів у домівках, які вже пропрацювали понад 25 років та потребують заміни. Так, до кінця поточного року у місті планують замінити майже 70 кабін, проте чи вдасться, виконати цей план, залежить від наявності грошей.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Актуальність ремонту ліфтів

Один ліфт коштує від 1,5 до 2,3 мільйона гривень, залежно від поверховості будинку та вантажопідйомності кабіни. Загалом на 2024 рік планується замінити 69 підйомних механізмів, за умови наявності фінансування, але наразі виділено кошти лише для 37 ліфтів.

"Як було зазначено, з 2016 року проведена заміна понад 1,5 тисячі ліфтів. У 2022 році була прийнята нова програма, але в той рік, через початок повномасштабної війни, вона так і не запрацювала", — зазначено у повідомлення міської ради.

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Ми раніше писали, що Департамент міського господарства розмістив протягом квітня 8 відповідних тендерів на ремонт ліфтів в Одесі загальною сумою понад 13 мільйонів гривень. Ці кошти повинні піти на відновлення дев'яти ліфтових кабін та підйомних механізмів в восьми будинках.

Також ми повідомляли, що у березні місяці Департамент міського господарства розмістив розмістив сім тендерів на ремонт ліфтів у будинках Одеси. Приблизна вартість робіт становить більше 10 мільйонів гривень.