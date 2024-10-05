Одесса расширит велосеть

В Одессе планируют расширить велосеть — где появятся новые маршруты
В Одессе уже обустроено 105,3 км велосипед и 32,2 км велодорожек. В следующем году КУ "СМЭП" намерена расширить сеть для велосипедистов.
Об этом в субботу, 5 октября, сообщили в Одесском городском совете.
Велодорожки в Одессе
Отметим, существующая велосеть позволяет добраться из Киевского района в Приморский район по двум маршрутам. От Пересыпского района велосипедисты могут добраться до Хаджибейского района по проспекту Князя Владимира Великого (Добровольского) или через ул. 28-й бригады (Паустовского) — ул. Семена Палия — Южной дороге. Доступен также маршрут от Пересыпского моста на ул. Балковской в Хаджибейский район (ул. Заньковецкой, 6-я Степная).
1-й маршрут:
- ул. Евгения Чикаленко
- Люстдорфская дорога
- пл. Трибуны Героев
- ул. Краснова
- Среднефонтанская площадь
- просп. Леси Украинки
- ул. Канатно
- ул. Пироговская
Кроме того, велосипедисты могут наслаждаться прогулками по Трассе здоровья от 16-й ст. Большого Фонтана до ул. Мореходной (8 ст. Большого Фонтана) и от Аркадии до пляжа "Ланжерон".
2-й маршрут:
- ул. Долгая
- ул. Львовская
- Фонтанская дорога
- ул. Сегедский
- ул. Канатно
- ул. Пироговская
Какие планы на следующий год
В планах КУ "СМЭП" на ближайший год — расширение велосети еще на 30-40 км, что будет способствовать улучшению инфраструктуры для велосипедистов в Одессе.
Велосипедные маршруты в Одессе
Отметим, что в Одессе еще в 2015 году помпезно представили план создания велосипедных маршрутов, которые охватят весь город. Однако первые дорожки стали появляться далеко не сразу. Фактически большинство из них нарисовали в последние годы. Однако и сегодня велосипедные дорожки не повсюду, и часто они не связаны между собой. Сейчас в городе уже обустроено более 127 километров велодорожек и велосипедов. Кроме того, на 2024 год запланировано создание и нанесение еще около 25 километров. Ознакомиться с картой велодорожек в городе можно по этой ссылке.
Напомним, в Одессе обустроят двухстороннюю велодорожку от 12-й до 16-й станции Большого Фонтана. Также мы писали, что в городе скоро увеличится количество платных стоянок.
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