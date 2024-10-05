Одесса расширит велосеть

Разметка с велодорожкой в Одессе. Фото: ОМР

В Одессе уже обустроено 105,3 км велосипед и 32,2 км велодорожек. В следующем году КУ "СМЭП" намерена расширить сеть для велосипедистов.

Об этом в субботу, 5 октября, сообщили в Одесском городском совете.

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Велодорожки в Одессе

Отметим, существующая велосеть позволяет добраться из Киевского района в Приморский район по двум маршрутам. От Пересыпского района велосипедисты могут добраться до Хаджибейского района по проспекту Князя Владимира Великого (Добровольского) или через ул. 28-й бригады (Паустовского) — ул. Семена Палия — Южной дороге. Доступен также маршрут от Пересыпского моста на ул. Балковской в Хаджибейский район (ул. Заньковецкой, 6-я Степная).

1-й маршрут:

ул. Евгения Чикаленко

Люстдорфская дорога

пл. Трибуны Героев

ул. Краснова

Среднефонтанская площадь

просп. Леси Украинки

ул. Канатно

ул. Пироговская

Кроме того, велосипедисты могут наслаждаться прогулками по Трассе здоровья от 16-й ст. Большого Фонтана до ул. Мореходной (8 ст. Большого Фонтана) и от Аркадии до пляжа "Ланжерон".

2-й маршрут:

ул. Долгая

ул. Львовская

Фонтанская дорога

ул. Сегедский

ул. Канатно

ул. Пироговская

Какие планы на следующий год

В планах КУ "СМЭП" на ближайший год — расширение велосети еще на 30-40 км, что будет способствовать улучшению инфраструктуры для велосипедистов в Одессе.

Велосипедные маршруты в Одессе

Отметим, что в Одессе еще в 2015 году помпезно представили план создания велосипедных маршрутов, которые охватят весь город. Однако первые дорожки стали появляться далеко не сразу. Фактически большинство из них нарисовали в последние годы. Однако и сегодня велосипедные дорожки не повсюду, и часто они не связаны между собой. Сейчас в городе уже обустроено более 127 километров велодорожек и велосипедов. Кроме того, на 2024 год запланировано создание и нанесение еще около 25 километров. Ознакомиться с картой велодорожек в городе можно по этой ссылке.

Напомним, в Одессе обустроят двухстороннюю велодорожку от 12-й до 16-й станции Большого Фонтана. Также мы писали, что в городе скоро увеличится количество платных стоянок.