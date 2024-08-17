В Одесі облаштовують двосторонню велодоріжку

Люди катаються на велосипеді вздовж Траси здоров'я. Фото: ОМР

В Одесі облаштують двосторонню велодоріжку від 12-ї до 16-ї станції Великого Фонтану. Протяжність дороги для любителів активного відпочинку становитиме майже 3 км.

Про це у суботу, 17 серпня, повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

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Допис пресслужби міської ради. Фото: скриншот

Нова велодоріжка в Одесі

"КУ "СМЕП" розпочинає роботи з облаштування двосторонньої велодоріжки від 12-ї станції Великого Фонтану до 16-ї станції", — йдеться у повідомленні відомства.

За інформацією міськради, довжина нової велодоріжки становитиме 2,9 км. Проєкт спрямований на покращення транспортної інфраструктури міста та створення безпечніших умов для велосипедистів. Очікується, що після завершення робіт нова доріжка стане важливою частиною веломережі Одеси, забезпечуючи зручний маршрут для мешканців і гостей міста вздовж мальовничого узбережжя.

Облаштування велодоріжки в Одесі. Фото: ОМР

Велосипедні маршрути в Одесі

Зазначимо, що в Одесі ще у 2015 році помпезно презентували план створення велосипедних маршрутів, які охоплять все місто. Проте перші доріжки почали появлятися далеко не одразу. Фактично більшість з них намалювали останніми роками. Проте і сьогодні велосипедні доріжки є не всюди, і часто вони не пов'язані між собою. Наразі в місті вже облаштовано понад 127 кілометрів велодоріжок і велосмуг. Окрім того, на 2024 рік заплановане створення й нанесення ще майже 25 кілометрів. Ознайомитися з мапою велодоріжок в місті можна за цим посиланням.