В Одессе обустраивают двухстороннюю велодорожку

Люди катаются на велосипеде вдоль Трассы здоровья. Фото: ОГС

В Одессе обустроят двухстороннюю велодорожку от 12-й до 16-й станции Большого Фонтана. Протяженность дороги для любителей активного отдыха составит около 3 км.

Об этом в субботу, 17 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

Сообщение пресс-службы городского совета. Фото: скриншот

Новая велодорожка в Одессе

"КУ "СМЭП" начинает работы по обустройству двусторонней велодорожки от 12-й станции Большого Фонтана до 16-й станции", — говорится в сообщении ведомства.

По информации горсовета, протяженность новой велодорожки составит 2,9 км. Проект направлен на улучшение транспортной инфраструктуры города и создание более безопасных условий для велосипедистов. Ожидается, что после завершения работ новая дорожка станет важной частью велосети Одессы, обеспечивая удобный маршрут для жителей и гостей города вдоль живописного побережья.

Оборудование велодорожки в Одессе. Фото: ОГС

Велосипедные маршруты в Одессе

Отметим, что в Одессе еще в 2015 году помпезно представили план создания велосипедных маршрутов, которые охватят весь город. Однако первые дорожки стали появляться далеко не сразу. Фактически большинство из них нарисовали в последние годы. Однако и сегодня велосипедные дорожки не повсюду и часто они не связаны между собой. Сейчас в городе уже обустроено более 127 километров велодорожек и велополос. Кроме того, на 2024 год запланировано создание и нанесение еще почти 25 километров. Ознакомиться с картой велодорожек в городе можно по этой ссылке.