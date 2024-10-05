Одеса розширить веломережу

Розмітка з велодоріжкою в Одесі. Фото: ОМР

У Одесі наразі вже облаштовано 105,3 км велосмуг та 32,2 км велодоріжок. Наступного року КУ "СМЕП" має намір розширити мережу для велосипедистів.

Про це у суботу, 5 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.

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Велодоріжки в Одесі

Зазначимо, наявна веломережа дозволяє дістатися з Київського району до Приморського району двома маршрутами. Від Пересипського району велосипедисти можуть дістатися до Хаджибейського району по проспекту Князя Володимира Великого (Добровольського) або через вул. 28-ї бригади (Паустовського) — вул. Семена Палія — Південній дорозі. Доступний також маршрут від Пересипського мосту по вул. Балківській до Хаджибейського району (вул. Заньковецької, 6-та Степова).

1-й маршрут:

вул. Євгена Чикаленка

Люстдорфська дорога

пл. Трибуни Героїв

вул. Краснова

Середньофонтанська площа

просп. Лесі Українки

вул. Канатна

вул. Пироговська

Крім того, велосипедисти можуть насолоджуватися прогулянками Трасою здоров’я від 16-ї ст. Великого Фонтану до вул. Морехідної (8-ма ст. Великого Фонтану) та від Аркадії до пляжу "Ланжерон".

2-й маршрут:

вул. Довга

вул. Львівська

Фонтанська дорога

вул. Сегедська

вул. Канатна

вул. Пироговська

Які плани на наступний рік

У планах КУ "СМЕП" на найближчий рік — розширення веломережі ще на 30-40 км, що сприятиме покращенню інфраструктури для велосипедистів в Одесі.

Велосипедні маршрути в Одесі

Зазначимо, що в Одесі ще у 2015 році помпезно презентували план створення велосипедних маршрутів, які охоплять все місто. Проте перші доріжки почали появлятися далеко не одразу. Фактично більшість з них намалювали останніми роками. Проте і сьогодні велосипедні доріжки є не всюди, і часто вони не пов'язані між собою. Наразі в місті вже облаштовано понад 127 кілометрів велодоріжок і велосмуг. Окрім того, на 2024 рік заплановане створення й нанесення ще майже 25 кілометрів. Ознайомитися з мапою велодоріжок в місті можна за цим посиланням.

Нагадаємо, в Одесі облаштують двосторонню велодоріжку від 12-ї до 16-ї станції Великого Фонтану. Також ми писали, що в місті незабаром збільшиться кількість платних стоянок.