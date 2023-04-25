В Одессе планируют списать часть электротранспорта

Остановка электротранспорта в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе планируют списать около 30 троллейбусов. Это связано со старостью некоторых машин.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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В сообщении говорится, что списание 29 единиц подвижного состава коммунального предприятия будет рассмотрено депутатами горсовета на сессии, которая состоится 3 мая.

"Машины, выпущенные в период с 1984 по 2003 годы, отслужили свой срок и должны быть списаны с эксплуатации", — отмечают в горсовете.

Какие именно троллейбусы спишут

В основном это ЗИУ-9 и ЮМЗ Т-1 и Т-2, большинство из которых работали на улицах города более 30 лет.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Напомним, что после провала дорожного полотна по улице Пироговской возникли проблемы для курсирования электротранспорта. Временно маршруты №7 и №9 в обоих направлениях будут ездить по улице Сегедской.

Также в КП "Омет" сообщили, что 30 апреля в музее электротранспорта состоится бесплатная экскурсия. Все желающие могут посетить депо в 12:00.