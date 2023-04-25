В Одесі планують списати частину електротранспорту

Зупинка електротранспорту в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі планують списати майже 30 тролейбусів. Це пов'язано зі старістю деяких машин.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

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У повідомленні йдеться, що списання 29 одиниць рухомого складу комунального підприємства розглянуть депутати міськради на сесії, яка відбудеться 3 травня.

"Машини, які були випущенні у період з 1984 до 2003 роки відслужили свій термін та мають бути списані з експлуатації", — зазначають у міськраді.

Які саме тролейбуси спишуть

Переважно це ЗІУ-9 та ЮМЗ Т-1 і Т-2, більшість з яких працювали на вулицях міста понад 30 років.

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Нагадаємо, що після провалу дорожнього полотна на вулиці Пироговській з'явилися проблеми для курсування електротранспорту. Тимчасово маршрути №7 та № 9 в обох напрямках їздитимуть на вулиці Сегедській.

Також у КП "Омет" повідомили, що 30 квітня в музеї електротранспорту відбудеться безплатна екскурсія. Всі охочі можуть відвідати депо о 12:00.