В Одессе начали отопительный сезон: когда ждать тепло

Трубы для подачи тепла. Фото: скриншот из видео

В Одессе официально начался отопительный сезон, и коммунальщики уже начали подачу теплоносителя в городскую систему. Первыми тепло получили важнейшие социальные объекты — школы, детские сады и больницы. На этой неделе процесс подключения распространяется на жилые дома, в частности те, что получают тепло от крупных котельных.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Как и планировалось, на прошлой неделе коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы" (КП "ТГО") начало подачу тепла. Сначала теплоноситель начал поступать к объектам социальной сферы, а также к жилым домам, подключенным к небольшим локальным котельным. По словам главного инженера КП "Теплоснабжение города Одессы" Анатолия Пустосвита, уже вчера началось подключение большинства жилых домов, которые обслуживаются крупными городскими котельными.

"Этот процесс займет некоторое время. Поэтому обращаюсь к управляющей компании, к ОСМД, ЖСК города. Открывайте задвижки на ваших домах для того, чтобы теплоноситель как можно быстрее попал во внутреннюю домовую систему отопления", — отметил Анатолий Пустосвит.

Это является критически важным шагом, ведь без открытия внутренних задвижек тепло не попадет непосредственно в квартиры, даже если оно уже есть в городской сети. Жителям советуют не паниковать: если до конца недели батареи будут оставаться холодными, необходимо обратиться к своим управляющим компаниям, ОСМД или ЖСК для выяснения причин и оперативного решения проблемы. Пустосвит добавил, что тариф на услуги теплоснабжения для населения в этом сезоне остается без изменений.

