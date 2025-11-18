Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе начали подавать тепло в дома — какие сроки

В Одессе начали подавать тепло в дома — какие сроки

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 15:09
обновлено: 15:18
В Одессе начали отопительный сезон: когда ждать тепло
Трубы для подачи тепла. Фото: скриншот из видео

В Одессе официально начался отопительный сезон, и коммунальщики уже начали подачу теплоносителя в городскую систему. Первыми тепло получили важнейшие социальные объекты — школы, детские сады и больницы. На этой неделе процесс подключения распространяется на жилые дома, в частности те, что получают тепло от крупных котельных.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама
Читайте также:

Отопление в Одессе

Как и планировалось, на прошлой неделе коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы" (КП "ТГО") начало подачу тепла. Сначала теплоноситель начал поступать к объектам социальной сферы, а также к жилым домам, подключенным к небольшим локальным котельным. По словам главного инженера КП "Теплоснабжение города Одессы" Анатолия Пустосвита, уже вчера началось подключение большинства жилых домов, которые обслуживаются крупными городскими котельными.

"Этот процесс займет некоторое время. Поэтому обращаюсь к управляющей компании, к ОСМД, ЖСК города. Открывайте задвижки на ваших домах для того, чтобы теплоноситель как можно быстрее попал во внутреннюю домовую систему отопления", — отметил Анатолий Пустосвит.

Это является критически важным шагом, ведь без открытия внутренних задвижек тепло не попадет непосредственно в квартиры, даже если оно уже есть в городской сети. Жителям советуют не паниковать: если до конца недели батареи будут оставаться холодными, необходимо обратиться к своим управляющим компаниям, ОСМД или ЖСК для выяснения причин и оперативного решения проблемы. Пустосвит добавил, что тариф на услуги теплоснабжения для населения в этом сезоне остается без изменений.

Напомним, мы сообщали о том, сколько будет стоить теплоснабжение в Одессе в декабре. Также мы писали о том, что в непризнанном Приднестровье в зиму снова может не быть газа.

Одесса отопительный сезон теплосеть Одесская область теплоснабжение Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации