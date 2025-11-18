Відео
Головна Одеса В Одесі почали подавати тепло до будинків — які терміни

В Одесі почали подавати тепло до будинків — які терміни

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 15:09
Оновлено: 15:01
В Одесі почали опалювальний сезон: коли чекати тепло
Труби для подачі тепла. Фото: скриншот з відео

В Одесі офіційно розпочався опалювальний сезон, і комунальники вже почали подачу теплоносія в міську систему. Першими тепло отримали найважливіші соціальні об'єкти — школи, дитячі садки та лікарні. Цього тижня процес підключення поширюється на житлові будинки, зокрема ті, що отримують тепло від великих котелень.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Опалення в Одесі

Як і планувалося, минулого тижня комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси" (КП "ТМО") розпочало подачу тепла. Спочатку теплоносій почав надходити до об’єктів соціальної сфери, а також до житлових будинків, підключених до невеликих локальних котелень. За словами головного інженера КП "Теплопостачання міста Одеси" Анатолія Пустосвіта, вже вчора почалося підключення більшості житлових будинків, які обслуговуються великими міськими котельнями.

"Цей процес займе деякий час. Тому звертаюся до керуючої компанії, до ОСББ, ЖБК міста. Відкривайте засувки на ваших будинках для того, щоб теплоносій якнайшвидше потрапив у внутрішню домову систему опалення", — наголосив Анатолій Пустосвіт.

Це є критично важливим кроком, адже без відкриття внутрішніх засувок тепло не потрапить безпосередньо в квартири, навіть якщо воно вже є у міській мережі. Мешканцям радять не панікувати: якщо до кінця тижня батареї залишатимуться холодними, необхідно звернутися до своїх управляючих компаній, ОСББ чи ЖБК для з'ясування причин та оперативного вирішення проблеми. Пустосвіт додав, що тариф на послуги теплопостачання для населення в цьому сезоні залишається без змін.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштуватиме теплопостачання в Одесі у грудні. Також ми писали про те, що у невизнаному Придністров'ї у зимку знову може не бути газу.

Одеса опалювальний сезон тепломережа Одеська область теплопостачання Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
