В Одессе погасили марку посвященную "Гвардии наступления"

Тушение почтовой марки. Фото: ГУНП в Одесской области

Сегодня в Одесской областной военной администрации состоялось торжественное тушение уникальной серии марок "Гвардии наступления" МВД Украины. На мероприятии присутствовали руководители спецслужб.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Серия марок "Гвардии наступления" была посвящена бойцам спецслужб, добровольно вступившим в штурмовые батальоны МВД. Художник Александр Охапкин создал уникальный дизайн марок, ставший продолжением славного цикла, посвященного защитникам и защитницам Украины от вооруженной агрессии российской федерации. Эти марки станут достойным памятным подарком всем, кто ценит отвагу и преданность нашим героям.

Марка посвящена "Гвардии наступления". Фото: ГУНП в Одесской области

Руководители спецслужб погасили почтовую марку. Фото: ГУНП в Одесской области

Продлен набор в "Гвардию наступления"

Основной этап комплектования бригад Национальной гвардии, Национальной полиции и Государственной пограничной службы был завершен 31 марта. Впрочем, докомплектование "Гвардии наступления" продлили до конца апреля.

В Министерстве внутренних дел и Национальной гвардии рассказали, что за бригады в Гвардии наступления, какая у них задача, как туда попасть и какие зарплаты и льготы будут гарантировать.

Напомним, в Одессе продолжается набор в добровольческий батальон "Черноморская сечь". К нему хотят присоединиться жители других регионов и иностранцы.