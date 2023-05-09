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В Одесі погасили марку присвячену "Гвардії наступу"

9 травня 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі погасили марку присвячену "Гвардії наступу"
Гасіння поштової марки. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні в Одеській обласній військовій адміністрації відбулося урочисте гасіння унікальної серії марок "Гвардії наступу" МВС України. На заході були присутні керівники спецслужб.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області. 

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Серія марок "Гвардії наступу" була присвячена бійцям спецслужб, які добровільно вступили до штурмових батальйонів МВС. Художник Олександр Охапкін створив унікальний дизайн марок, який став продовженням славетного циклу, присвяченого захисникам та захисницям України від збройної агресії російської федерації. Ці марки стануть гідним пам'ятним подарунком для всіх, хто цінує відвагу та відданість нашим героям.

Фото: ГУНП в Одеській області
Марка присвячена "Гвардії наступу". Фото: ГУНП в Одеській області
Керівники спецслужб погасили поштову марку. Фото: ГУНП в Одеській області

Продовжено набір до "Гвардії наступу"

Основний етап комплектування бригад Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби було завершено 31 березня. Втім докомплектування "Гвардії наступу" продовжили до кінця квітня. 

В Міністерстві внутрішніх справ та в Національній гвардії розповіли, що за бригади в Гвардії наступу, яке у них завдання, як туди потрапити та які зарплати й пільги гарантуватимуть. 

Нагадаємо, в Одесі триває набір до добровольчого батальйону "Чорноморська січ". До нього хочуть приєднатися мешканці інших регіонів та іноземці.

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