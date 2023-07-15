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В Одессе полицейские задержали продавца наркотиков

15 июля 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе полицейские задержали «закладчика» метадона
Анализ на содержание наркотиков. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе молодой человек пытался быстро заработать денег путем продажи наркотических препаратов. Вещества, содержащие метадон, мужчина продавал прямо на улицах города, создавая "закладки".

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, задержан молодой человек во время поиска места для будущих тайников препаратов, которые он заказал в соцсетях.

Что изъяли

21 пакет с запрещенным веществом, спрятанный в манжетах шорт. Происхождение запрещенного вещества и лиц, причастных к сбыту, полицейские будут устанавливать в ходе досудебного расследования.

"То, что изъятое средство содержит метадон, правоохранители определили с помощью экспресс-исследования. Также полицейские установили три локации ранее сделанных мужчиной "закладок", из которых изъяли по одному свертку с аналогичным содержимым. Фотографии с их координатами были обнаружены в смартфоне задержанного", — отмечают правоохранители.

Какое наказание грозит

Правонарушителю сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении наркотического средства с целью сбыта. Это правонарушение карается лишением свободы сроком до восьми лет. Молодой человек находится под стражей с правом внесения залога.

Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) совместно с оперативниками Департамента по борьбе с преступлениями наркопреступности Национальной полиции остановили поставки эквадорского кокаина в Украину. Во время операции задержан бывший правоохранитель, который занимался сбытом более 3 кг наркотика за 135 тыс. долларов США.

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