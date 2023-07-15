В Одесі поліцейські затримали «закладчика» метадону

В Одесі поліцейські затримали продавця наркотиків
В Одесі молодик намагався швидко заробити грошей шляхом продажу наркотичних препаратів. Речовини, які містять метадон, чоловік продавав прямо на вулицях міста, створюючи "закладки".
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.
За інформацією правоохоронців, затримали молодика під час пошуку місця для майбутніх схованок препаратів, які він замовив у соцмережах.
Що вилучили
21 пакунок із забороненою речовиною, які він сховав у манжетах шортів. Походження забороненої речовини та осіб, причетних до її збуту, поліцейські встановлюватимуть в ході досудового розслідування.
"Те, що вилучений засіб містить метадон, правоохоронці визначили за допомогою експрес-дослідження. Також поліцейські встановили три локації раніше зроблених чоловіком "закладок", з яких вилучили по одному згортку з аналогічним вмістом. Світлини з їх координатами були виявлені у смартфоні затриманого", — зазначають правоохоронці.
Яке покарання загрожує
Наразі правопорушнику повідомили про підозру у незаконному придбанні та зберіганні наркотичного засобу з метою збуту. Це правопорушення карається позбавленням волі на строк до восьми років. Молодик знаходиться під вартою з правом внесення застави.
Нагадаємо, співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з оперативниками Департаменту боротьби зі злочинами наркозлочинності Національної поліції зупинили постачання еквадорського кокаїну до України. Під час операції затримано колишнього правоохоронця, який займався збутом понад 3 кг наркотику за 135 тис. доларів США.