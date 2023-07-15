В Одесі поліцейські затримали «закладчика» метадону

Аналіз на вміст наркотиків. Фото: Нацполіція

В Одесі молодик намагався швидко заробити грошей шляхом продажу наркотичних препаратів. Речовини, які містять метадон, чоловік продавав прямо на вулицях міста, створюючи "закладки".

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, затримали молодика під час пошуку місця для майбутніх схованок препаратів, які він замовив у соцмережах.

Що вилучили

21 пакунок із забороненою речовиною, які він сховав у манжетах шортів. Походження забороненої речовини та осіб, причетних до її збуту, поліцейські встановлюватимуть в ході досудового розслідування.

"Те, що вилучений засіб містить метадон, правоохоронці визначили за допомогою експрес-дослідження. Також поліцейські встановили три локації раніше зроблених чоловіком "закладок", з яких вилучили по одному згортку з аналогічним вмістом. Світлини з їх координатами були виявлені у смартфоні затриманого", — зазначають правоохоронці.

Яке покарання загрожує

Наразі правопорушнику повідомили про підозру у незаконному придбанні та зберіганні наркотичного засобу з метою збуту. Це правопорушення карається позбавленням волі на строк до восьми років. Молодик знаходиться під вартою з правом внесення застави.

Нагадаємо, співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з оперативниками Департаменту боротьби зі злочинами наркозлочинності Національної поліції зупинили постачання еквадорського кокаїну до України. Під час операції затримано колишнього правоохоронця, який займався збутом понад 3 кг наркотику за 135 тис. доларів США.