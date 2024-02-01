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В Одессе полиция задержала псевдоработника СБУ — что его ждет

1 февраля 2024 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе полиция задержала псевдоработника СБУ — что его ждет
Правоохранители задержали преступника. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сотрудники национальной полиции и СБУ разоблачили мошенника, который обманывал людей, представляясь работником украинских спецслужб. Злоумышленник успел получить более ста тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Как действовал злоумышленник

Следователи узнали, что мошеннику удалось обмануть жителя Николаевской области, который за обещанное устройство в СБУ перечислил злоумышленнику почти 143 тысяч гривен.

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Преступное прошлое

Подозреваемый оказался гражданином другой страны, временно проживавшим в столице Украины. Также оказалось, что у мужчины уже есть криминальная история — в одном из судов Киева против него ранее рассматривалось обвинение за мошенничество и подделку документов. Правоохранители предъявили задержанному обвинение по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Приговор может составлять до трех лет лишения свободы.

Ранее мы писали о главе сельсовета Белгород-Днестровского района, которого за злоупотребление служебным положением задержало СБУ.

Также мы сообщали об аресте жительницы Николаева, взятой под стражу по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

СБУ
Одесса
суд
мошенничество
Одесская область
Новости Одессы
Нацполиция

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