В Одессе полиция задержала псевдоработника СБУ — что его ждет

Правоохранители задержали преступника. Фото: СБУ

Сотрудники национальной полиции и СБУ разоблачили мошенника, который обманывал людей, представляясь работником украинских спецслужб. Злоумышленник успел получить более ста тысяч гривен.



Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Как действовал злоумышленник

Следователи узнали, что мошеннику удалось обмануть жителя Николаевской области, который за обещанное устройство в СБУ перечислил злоумышленнику почти 143 тысяч гривен.

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Подозреваемый оказался гражданином другой страны, временно проживавшим в столице Украины. Также оказалось, что у мужчины уже есть криминальная история — в одном из судов Киева против него ранее рассматривалось обвинение за мошенничество и подделку документов. Правоохранители предъявили задержанному обвинение по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Приговор может составлять до трех лет лишения свободы.

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