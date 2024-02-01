В Одесі поліція затримала псевдопрацівника СБУ — що на нього чекає
Співробітники національної поліції та СБУ викрили шахрая, який ошукував людей, представляючись працівником українських спецслужб. Зловмисник встиг отримати понад сто тисяч гривень.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Як діяв зловмисник
Слідчі дізналися, що шахраю вдалося ошукати мешканця Миколаївської області, який за обіцяне влаштування до СБУ перерахував зловмиснику майже 143 тисячі гривень.
Злочинне минуле
Підозрюваний виявився громадянином іншої країни, який тимчасово мешкав у столиці України. Також виявилось, що чоловік вже має кримінальну історію — в одному з судів Києва проти нього раніше розглядалося обвинувачення за шахрайство та підробку документів. Правоохоронці висунули затриманому обвинувачення за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Вирок може становити до трьох років позбавлення волі.
Раніше ми писали про голову сільради Білгород-Дністровського району, якого за зловживання службовим становищем затримало СБУ.
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