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В Одесі поліція затримала псевдопрацівника СБУ — що на нього чекає

1 лютого 2024 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі поліція затримала псевдопрацівника СБУ — що на нього чекає
Правоохоронці затримали злочинця. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Співробітники національної поліції та СБУ викрили шахрая, який ошукував людей, представляючись працівником українських спецслужб. Зловмисник встиг отримати понад сто тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Як діяв зловмисник

Слідчі дізналися, що шахраю вдалося ошукати мешканця Миколаївської області, який за обіцяне влаштування до СБУ перерахував зловмиснику майже 143 тисячі гривень.

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Злочинне минуле

Підозрюваний виявився громадянином іншої країни, який тимчасово мешкав у столиці України. Також виявилось, що чоловік вже має кримінальну історію — в одному з судів Києва проти нього раніше розглядалося обвинувачення за шахрайство та підробку документів. Правоохоронці висунули затриманому обвинувачення за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Вирок може становити до трьох років позбавлення волі.

Раніше ми писали про голову сільради Білгород-Дністровського району, якого за зловживання службовим становищем затримало СБУ.

Також ми повідомляли про арешт мешканки Миколаєва, яку взяли під варту за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами.

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