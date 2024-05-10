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В Одессе предупредили растрату более 50 миллионов гривен — на что должны пойти средства

10 мая 2024 13:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе предупредили растрату более 50 миллионов гривен — на что должны пойти средства
В Одессе отменили тендер более чем на 50 миллионов. Иллюстративное фото: minfin.com.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе разорвали договор закупки на сумму более 50 миллионов гривен. Известно, что на эти средства планировалось отремонтировать территорию сквера в Приморском районе города, однако документ был заключен с нарушениями.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Что известно о тендере

Тендер объявило Управление капитального строительства Одесского горсовета, а победителем аукциона выбрали одно из одесских предприятий по результатам открытых торгов с особенностями. Между участниками заключили договор на сумму почти 51,8 миллиона гривен, которые должны пойти на капитальный ремонт элементов благоустройства сквера, расположенного в пределах просп. Шевченко и просп. Гагарина в Одессе.

Однако процедура закупки была осуществлена с нарушением законодательства в сфере гражданской защиты. В документации отсутствовало обоснование технических и качественных характеристик предмета закупки, размера бюджетного назначения и ожидаемой стоимости предмета закупки. Кроме того, действие договора продолжалось без определения источников финансирования, без бюджетных ассигнований и фактически без цели выполнения работ по благоустройству.

Как сообщить о подозрительной закупке

Теперь о неуместных во время войны тендерах, которые объявляют в Одесской области, можно сообщить рабочей группе при ОВА "Прозрачность и подотчетность". Для этого необходимо сообщить о подозрительной закупке в форме по ссылке.

Напомним, что в Одесской военной администрации отменили тендеры, заключенные с нарушениями в документации. В общей сложности комиссии в бюджет удалось вернуть более 6 миллионов гривен.

Также мы писали, что по данным Одесской ОВА, в регионе предотвратили растрату более полумиллиарда гривен за время работы программы "Прозрачность и подотчетность". В Одесской области больше денег вернули благодаря отмене тендеров на капремонт Одесской школы №39 и Надлиманского и Дачненского учебных заведений, а также ремонтные работы фасада.

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