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В Одесі попередили розтрату понад 50 мільйонів гривень — на що мали піти кошти

10 травня 2024 13:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі попередили розтрату понад 50 мільйонів гривень — на що мали піти кошти
В Одесі скасували тендер на понад 50 мільйонів. Ілюстративне фото: minfin.com.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі розірвали договір закупівлі на суму понад 50 мільйонів гривень. Відомо, що за ці кошти планувалося відремонтувати територію скверу у Приморському районі міста, проте документ був укладений із порушеннями.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Що відомо про тендер

Тендер оголосило Управління капітального будівництва Одеської міськради, а переможцем аукціону обрали одне з одеських підприємтсв за результатами відкритих торгів з особливостями. Між учасниками уклали договір на суму майже 51,8 мільйона гривень, які мали піти на капітальний ремонт елементів благоустрою скверу, розташованого в межах просп. Шевченка та просп. Гагаріна в Одесі.  

Проте процедура закупівлі була здійснена з порушенням законодавства у сфері цивільного захисту. У документації не було обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі. Крім того, дія договору продовжувалась без визначення джерел фінансування, без бюджетних асигнувань, та фактично без мети виконання робіт з благоустрою.

Як повідомити про підозрілу закупівлю

Наразі про недоречні під час війни тендери, які оголошують в Одеській області, можна повідомити робочій групі при ОВА "Прозорість та підзвітність". Для цього необхідно повідомити про підозрілу закупівлю у формі за посиланням. 

Нагадаємо, що в Одеській військовій адміністрації скасували тендери, які були укладені із порушеннями у документації. Загалом комісії до бюджету вдалось повернути більше 6 мільйонів гривень.

Також ми писали, що за даними Одеської ОВА, в регіоні упередили розтрату більше пів мільярда гривень за час роботи програми "Прозорість і підзвітність".  В Одеській області найбільше грошей повернули завдяки скасуванню тендерів на капремонт Одеської школи №39 та Надлиманського і Дачненського навчальних закладів, а також ремонтні роботи фасаду.

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