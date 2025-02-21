В Одессе судили военного за СЗЧ

Военный на скамье запасных. Фото иллюстративное: Общественное

Пограничник не вернулся в свою часть, чтобы помогать матери, больной онкологией. Поэтому служить он не согласился даже на скамье подсудимых в Одессе, за что ему приговорили 5 лет лишения свободы.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Подробности дела

Во время службы 33-летний уроженец Херсонщины заболел гайморитом, в связи с чем в декабре 2022 года его отправили на лечение Одессу. Затем служащий узнал, что его мать заболела раком и решил самовольно, без разрешения командира части, поехать к ней в село, поскольку ей необходима была помощь. Впоследствии мужчину задержала военная служба правопорядка и открыла дело. А на суде пограничник заявил, что не хочет возвращаться в ряды ВСУ, поскольку не желает воевать и попросил отпустить его к матери.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 407 Уголовного Кодекса Украины (самовольное оставление части). Согласно санкции этой статьи, фигурант попадет за решетку на 5 лет.

Напомним, недавно мы писали о непригодности к службе за 8 тысяч долларов. А также о суде над мужчиной, который не пришел по повестке в ТЦК.