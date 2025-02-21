В одесі судили військового за СЗЧ

Військовий на лаві. Фото ілюстративне: Суспільне

Прикордонник не повернувся до своєї частини, аби допомагати матері, хворій на онкологію. Через це служити він не погодився навіть на лаві підсудних в Одесі, за що йому прирекли 5 років позбавлення волі.

Про це ми дізналися з Єдиного ерєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Під час служби 33-річний уродженець Херсонщини захворів гайморитом, в зв`язку з чим у грудні 2022 року його відправили на лікування Одесу. Потім службовець дізнався, що його мати захворіла на тяжку рак та вирішив самовільно, без дозволу командира частини, поїхати до неї у село, оскільки їй необхідна була допомога. Згодом його затримала військова служба правопорядку та відкрила справу. А на суді прикордонник заявив що не хоче повертатися до лав ЗСУ, оскільки не бажає воювати та попросив відпустити його до матері.

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним за ч. 5 ст. 407 Кримінального Кодексу України (самовільне залишення частини). Згідно санкції цієї статті, фігурант потрапить за грати на 5 років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про непридатність до служби за 8 тисяч доларів. А також про суд над чоловіком, який не прийшов за повісткою у ТЦК.