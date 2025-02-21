В одесі судили військового за СЗЧ

В Одесі посадили військового за те, що пішов до хворої матері
Прикордонник не повернувся до своєї частини, аби допомагати матері, хворій на онкологію. Через це служити він не погодився навіть на лаві підсудних в Одесі, за що йому прирекли 5 років позбавлення волі.
Про це ми дізналися з Єдиного ерєстру судових рішень.
Подробиці справи
Під час служби 33-річний уродженець Херсонщини захворів гайморитом, в зв`язку з чим у грудні 2022 року його відправили на лікування Одесу. Потім службовець дізнався, що його мати захворіла на тяжку рак та вирішив самовільно, без дозволу командира частини, поїхати до неї у село, оскільки їй необхідна була допомога. Згодом його затримала військова служба правопорядку та відкрила справу. А на суді прикордонник заявив що не хоче повертатися до лав ЗСУ, оскільки не бажає воювати та попросив відпустити його до матері.
Вирок суду
Суд визнав чоловіка винним за ч. 5 ст. 407 Кримінального Кодексу України (самовільне залишення частини). Згідно санкції цієї статті, фігурант потрапить за грати на 5 років.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про непридатність до служби за 8 тисяч доларів. А також про суд над чоловіком, який не прийшов за повісткою у ТЦК.
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