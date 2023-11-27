В Одессе работают круглосуточные травмпункты, — городской совет

Травматологический пункт в Одессе. Фото: Одесский городской совет

Сегодня, 27 ноября, в Одессе хранится гололедица на дорогах и тротуарах. В этой связи в городе работают круглосуточные травматологические пункты, куда каждый может обратиться за помощью в случае необходимости.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Адреса травмпунктов в Одессе

Пересыпский район:

Консультативно-диагностический центр №29, просп. Добровольского, 100 — круглосуточно;

Городская клиническая больница №11, ул. Академика Воробьева, 5 — круглосуточно.

Приморский район:

Городская больница №5, Лидерсовский бульвар,11 — с 08:00 до 22:00.

Хаджибейский район:

Городская клиническая больница №10, ул. Маршала Малиновского, 61 — круглосуточно;

Городская клиническая больница №1, ул. Мясоедовская, 32 — круглосуточно.

Киевский район:

Городская больница № 8, Одесса, Фонтанская дор., 110, травматологический кабинет — с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 с понедельника по пятницу;

Консультативно-диагностический центр №20, ул. Левитана, 62, травматологический кабинет — с 08:00 до 20:00 с понедельника по пятницу (рентгенкабинет работает с 8:00 до 18:00).

Меры профилактики уличного травматизма зимой

1. При снегопаде, сильном морозе или обледенении старайтесь не выходить на улицу без крайней необходимости, особенно в темное время суток. Если все же приходится выйти, выходите заранее, чтобы никуда не торопиться.

2. Следует ограничить выходы на улицу в темное время суток.

3. Надевайте удобную обувь на стойкой, желательно рифленой, подошве. Не носите обувь на высоком каблуке, шпильке.

4. Передвигаться по гололеду необходимо крайне осторожно. Лучше обходить обмерзшие места. Идите не торопясь, на полусогнутых ногах, слегка расслабив их в коленях и опираясь на всю ступню.

5. Будьте особенно осторожны при переходе улицы, не перебегайте дорогу. Помните, что тормозной путь у автомобилей на заснеженной дороге значительно увеличивается.

6. На остановке стойте как можно дальше от края дороги, чтобы не поскользнуться и не попасть на проезжую часть.

7. Руки при ходьбе нельзя держать в карманах — это увеличивает вероятность травм при падении. При спуске по лестнице держитесь за поручни.

8. Беременным женщинам не следует выходить на улицу без сопровождения.

9. Не следует злоупотреблять спиртным. Состояние алкогольного опьянения нарушает координацию движений и повышает вероятность тяжелых травм.

10. Если через некоторое время после падения почувствовали головную боль или суставы, тошноту, если возникли отеки — срочно обратитесь в травмпункт!

Напомним, в территориальных подразделениях полиции Одессы и области правоохранители обустроили пункты несокрушимости. На случай непогоды, длительного отсутствия электроэнергии или отопления каждый, кто в этом нуждается, может ими воспользоваться. Список адресов можно посмотреть здесь.