В Одесі працюють цілодобові травмпункти, — міська рада

Травматологічний пункт в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Сьогодні, 27 листопада, в Одесі зберігається ожеледиця на дорогах та тротуарах. У звʼязку з цим у місті працюють цілодобові травматологічні пункти, куди кожен може звернутися по допомогу у разі необхідності.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Адреси травмпунктів в Одесі

Пересипський район:

Консультативно-діагностичний центр № 29, просп. Добровольського, 100 — цілодобово;

Міська клінічна лікарня №11, вул. Академіка Воробйова, 5 — цілодобово.

Приморський район:

Міська лікарня № 5, Лідерсовський бульвар,11 — з 08:00 до 22:00.

Хаджибейський район:

Міська клінічна лікарня №10, вул. Маршала Малиновського, 61 — цілодобово;

Міська клінічна лікарня № 1, вул. М'ясоєдовська, 32 — цілодобово.

Київський район:

Міська лікарня № 8, Одеса, Фонтанська дор.,110, травматологічний кабінет — з 09:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00 з понеділка по п'ятницю;

Консультативно-діагностичний центр № 20, вул. Левітана, 62, травматологічний кабінет — з 08:00 до 20:00 з понеділка по п'ятницю (рентгенкабінет працює з 08:00 до 18:00).

Заходи профілактики вуличного травматизму взимку

1. При снігопаді, сильному морозі або обмерзанні намагайтеся не виходити на вулицю без крайньої необхідності, особливо в темний час доби. Якщо все ж доводиться вийти, виходьте заздалегідь, щоб нікуди не поспішати.

2. Слід обмежити виходи на вулицю в темний час доби.

3. Одягайте зручне взуття на стійкій, бажано рифленій підошві. Не носіть взуття на високих підборах, шпильці.

4. Пересуватися по ожеледі необхідно вкрай обережно. Краще обходити обмерзлі місця. Ходіть не поспішаючи, на напівзігнутих ногах, злегка розслабивши їх у колінах і спираючись на всю ступню.

5. Будьте особливо обережні при переході вулиці, не перебігайте дорогу. Пам'ятайте, що гальмівний шлях в автомобілів на засніженій дорозі значно збільшується.

6. На зупинці стійте якомога далі від краю дороги, щоб не посковзнутися і не потрапити на проїжджу частину.

7. Руки при ходьбі не можна тримати в кишенях — це збільшує ймовірність травм при падінні. При спусканні сходами тримайтеся за поручні.

8. Вагітним жінкам не варто виходити на вулицю без супроводу.

9. Не слід зловживати спиртним. Стан алкогольного сп'яніння порушує координацію рухів і підвищує ймовірність важких травм.

10. Якщо через якийсь час після падіння відчули біль у голові або суглобах, нудоту, якщо виникли набряки — терміново зверніться до травмпункту!

Нагадаємо, у територіальних підрозділах поліції Одеси та області правоохоронці облаштували пункти незламності. На випадок негоди, тривалої відсутності електроенергії чи опалення кожен, хто цього потребує, може ними скористатися. Перелік адрес можна подивитися тут.