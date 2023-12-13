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В Одессе правоохранитель организовал схему переправки уклонистов за границу

13 декабря 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе правоохранитель организовал схему переправки уклонистов за границу
Правоохранители задержали нарушителя. Фото: ГБР
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области разоблачили правоохранителя, который планировал переправку мужчин призывного возраста за границу. Мужчина к своей схеме привлек двух друзей, которые должны были вывозить уклонистов в Молдову.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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Детали схемы

Правоохранитель в начале декабря 2023 года предложил двум своим знакомым "подработку". Они должны на собственном авто перевозить клиентов через государственную границу в Молдову, минуя пункты пропуска и пограничный контроль.

Подозреваемый нашел двух желающих, с которых попросил по 4 тысячи долларов за пересечение границы. Перевозчик с "клиентами" был задержан в 100 метрах от КПП.

Какое наказание грозит

В настоящее время горе-перевозчик задержан и ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Ему грозит до 9 лет тюрьмы.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили работника ТЦК, организовавшего канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Мужчина действовал в сговоре со своим братом, который искал "клиентов".

Также мы писали, в Измаильском районе Одесской области пограничники задержали троих "священнослужителей". Мужчины призывного возраста пытались бежать за границу для избежания мобилизации.

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