В Одессе правоохранитель организовал схему переправки уклонистов за границу

Правоохранители задержали нарушителя. Фото: ГБР

В Одесской области разоблачили правоохранителя, который планировал переправку мужчин призывного возраста за границу. Мужчина к своей схеме привлек двух друзей, которые должны были вывозить уклонистов в Молдову.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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Детали схемы

Правоохранитель в начале декабря 2023 года предложил двум своим знакомым "подработку". Они должны на собственном авто перевозить клиентов через государственную границу в Молдову, минуя пункты пропуска и пограничный контроль.

Подозреваемый нашел двух желающих, с которых попросил по 4 тысячи долларов за пересечение границы. Перевозчик с "клиентами" был задержан в 100 метрах от КПП.

Какое наказание грозит

В настоящее время горе-перевозчик задержан и ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Ему грозит до 9 лет тюрьмы.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили работника ТЦК, организовавшего канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Мужчина действовал в сговоре со своим братом, который искал "клиентов".

Также мы писали, в Измаильском районе Одесской области пограничники задержали троих "священнослужителей". Мужчины призывного возраста пытались бежать за границу для избежания мобилизации.