В Одесі правоохоронець організував схему переправлення ухилянтів за кордон

Правоохоронці затримали порушника. Фото: ДБР

В Одеській області викрили правоохоронця, який планував переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Чоловік до своєї схеми залучив двох друзів, які мали вивозити ухилянтів до Молдови.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

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Деталі схеми

Правоохоронець на початку грудня 2023 року запропонував двом своїм знайомим "підробіток". Вони мали на власному авто перевозити клієнтів через державний кордон до Молдови, оминаючи пункти пропуску та прикордонний контроль.

Підозрюваний знайшов двох охочих, з яких попросив по 4 тисячі доларів за перетин кордону. Перевізник з "клієнтами" був затриманий за 100 метрів від КПП.

Яке покарання загрожує

Наразі горе-перевізника затримано та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Йому загрожує до 9 років увʼязнення.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили працівника ТЦК, який організував канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Чоловік діяв у змові зі своїм братом, який шукав "клієнтів".

Також ми писали, в Ізмаїльському районі Одеської області прикордонники затримали трьох "священнослужителів". Чоловіки призовного віку намагалися втекти за кордон, щоб уникнути мобілізації.