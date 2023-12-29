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В Одессе принудительно обесточили сотни домов в городе — причины

29 декабря 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе принудительно обесточили сотни домов в городе — причины
Отсутствие света в доме. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе продолжают ликвидировать последствия утренних обстрелов. Следовательно, энергетики обесточили 339 домов для более безопасных работ спасателей.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

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"Только что специалисты ГСЧС закончат работы и предоставят соответствующее разрешение, мы вернем свет в дома одесситов", — говорится в сообщении.

Ракетный удар загрязнил воздух

В Минэнерго отметили, что в результате утренних обстрелов в Одесской области повреждены воздушные линии 0,6 кВ. В настоящее время идет обзор сетей.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Одесской области продолжает увеличиваться количество автономных источников возобновляемой энергии. Такое решение поможет избежать перегрузки энергосистемы во время возможных блекаутов.

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