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В Одесі примусово знеструмили сотні будинків у місті — причини

29 грудня 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі примусово знеструмили сотні будинків у місті — причини
Відсутність світла у будинку. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі продовжують ліквідовувати наслідки ранкового обстрілу. Відтак енергетики знеструмили 339 будинків для більш безпечних робіт рятувальників. 

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі. 

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"Щойно фахівці ДСНС закінчать роботи та нададуть відповідний дозвіл, ми повернемо світло в оселі одеситів", — йдеться у повідомленні. 

Ракетний удар забруднив повітря

У Міненерго зазначили, що у результаті ранкового обстрілу в Одеській області пошкоджено повітряні лінії 0,6 кВ. Наразі триває огляд мереж.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Одеській області продовжує збільшуватися кількість автономних джерел відновлювальної енергії. Таке рішення допоможе уникнути перевантаження енергосистеми під час можливих блекаутів.

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