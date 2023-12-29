В Одесі примусово знеструмили сотні будинків у місті — причини
В Одесі продовжують ліквідовувати наслідки ранкового обстрілу. Відтак енергетики знеструмили 339 будинків для більш безпечних робіт рятувальників.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.
"Щойно фахівці ДСНС закінчать роботи та нададуть відповідний дозвіл, ми повернемо світло в оселі одеситів", — йдеться у повідомленні.
Ракетний удар забруднив повітря
У Міненерго зазначили, що у результаті ранкового обстрілу в Одеській області пошкоджено повітряні лінії 0,6 кВ. Наразі триває огляд мереж.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, в Одеській області продовжує збільшуватися кількість автономних джерел відновлювальної енергії. Таке рішення допоможе уникнути перевантаження енергосистеми під час можливих блекаутів.
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