В Одессе продают двухкомнатную квартиру за 6,5 тысяч долларов — фото

Двор квартиры. Фото: OLX

В Одессе выставили на продажу двухкомнатную квартиру на улице Атамана Головатого. Жилье отдают всего за 6,5 тыс. долларов. Но его состояние таково, что на ремонт придется потратить гораздо больше.

Такое жилье журналисты Новини.LIVE нашли на платформе OLX.

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Площадь квартиры — 36,6 кв. м, из которых 7 кв. м занимает кухня. Планировка смежная, проходная. Санузел раздельный. Имеется индивидуальное газовое отопление и счетчик. Мебели нет, жилье нуждается в ремонте под чистовую отделку. В наличии все коммуникации.

Интерьер квартиры. Фото: OLX

Интерьер квартиры. Фото: OLX

Интерьер квартиры. Фото: OLX

Квартира расположена на первом этаже двухэтажного дореволюционного дома. Продавец уверяет, что имеет все документы и готов торговаться.

Интерьер квартиры. Фото: OLX

Санузел в квартире. Фото: OLX

Двухкомнатная квартира без ремонта — цены в Одессе

По данным портала ЛУН, цена двухкомнатной квартиры на вторичке в Одессе зависит от района расположения. К примеру, жилье в Приморском районе можно приобрести в среднем за 71,8 тыс. долларов.

В других районах города средняя цена двухкомнатного жилья составляет:

Киевский район — 58 тыс. долларов;

Хаджибейский район — 47 тыс. долларов;

Пересыпский район — 39 тыс. долларов.

Напомним, в Одессе продают двухуровневый таунхаус всего за 13,5 тыс. долларов. Правда, покупателю придется потратить гораздо больше на мебель и ремонт. Также в городе на продажу выставили просторную трехкомнатную квартиру с гаражом. За нее продавец хочет выторговать всего 30 тыс. долларов