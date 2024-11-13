Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе продают жилье всего за 6,5 тысячи — в чем нюанс arrow

В Одессе продают жилье всего за 6,5 тысячи — в чем нюанс

13 ноября 2024 19:23
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе продают двухкомнатную квартиру за 6,5 тысяч долларов — фото
Двор квартиры. Фото: OLX
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одессе выставили на продажу двухкомнатную квартиру на улице Атамана Головатого. Жилье отдают всего за 6,5 тыс. долларов. Но его состояние таково, что на ремонт придется потратить гораздо больше.

Такое жилье журналисты Новини.LIVE нашли на платформе OLX.

Читайте также:

Что предлагают

Площадь квартиры — 36,6 кв. м, из которых 7 кв. м занимает кухня. Планировка смежная, проходная. Санузел раздельный. Имеется индивидуальное газовое отопление и счетчик. Мебели нет, жилье нуждается в ремонте под чистовую отделку. В наличии все коммуникации.

В Одессе продают жилье всего за 6,5 тысячи — в чем нюанс - фото 1
Интерьер квартиры. Фото: OLX
В Одессе продают жилье всего за 6,5 тысячи — в чем нюанс - фото 2
Интерьер квартиры. Фото: OLX
В Одессе продают жилье всего за 6,5 тысячи — в чем нюанс - фото 3
Интерьер квартиры. Фото: OLX

Квартира расположена на первом этаже двухэтажного дореволюционного дома. Продавец уверяет, что имеет все документы и готов торговаться.

В Одессе продают жилье всего за 6,5 тысячи — в чем нюанс - фото 4
Интерьер квартиры. Фото: OLX
В Одессе продают жилье всего за 6,5 тысячи — в чем нюанс - фото 5
Санузел в квартире. Фото: OLX

Двухкомнатная квартира без ремонта — цены в Одессе

По данным портала ЛУН, цена двухкомнатной квартиры на вторичке в Одессе зависит от района расположения. К примеру, жилье в Приморском районе можно приобрести в среднем за 71,8 тыс. долларов.

В других районах города средняя цена двухкомнатного жилья составляет:

  • Киевский район — 58 тыс. долларов;
  • Хаджибейский район — 47 тыс. долларов;
  • Пересыпский район — 39 тыс. долларов.

Напомним, в Одессе продают двухуровневый таунхаус всего за 13,5 тыс. долларов. Правда, покупателю придется потратить гораздо больше на мебель и ремонт. Также в городе на продажу выставили просторную трехкомнатную квартиру с гаражом. За нее продавец хочет выторговать всего 30 тыс. долларов

недвижимость купить квартиру квартира Одесса Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:00 В ВВК объяснили, где будут служить больные ВИЧ и туберкулезом

19:59 Какой процент украинцев верит в победу — данные опроса

19:53 США выделят 100 млн долларов для Украины — куда пойдут средства

19:23 В Одессе продают жилье всего за 6,5 тысячи — в чем нюанс

19:22 Отключение света для бизнеса — в Укрэнерго сделали заявление

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

19:14 Садовый критикует план властей забрать 2 млрд из бюджета Львова

19:12 Галущенко прокомментировал кибератаки России на энергетику

19:08 Байден впервые после выборов встретился с Трампом

18:45 Денежное довольствие в ВСУ — сколько платят мобилизованным

18:41 Каменная ловушка — одесситы спасли дикого зверя

20:00 В ВВК объяснили, где будут служить больные ВИЧ и туберкулезом

19:59 Какой процент украинцев верит в победу — данные опроса

19:53 США выделят 100 млн долларов для Украины — куда пойдут средства

19:23 В Одессе продают жилье всего за 6,5 тысячи — в чем нюанс

19:22 Отключение света для бизнеса — в Укрэнерго сделали заявление

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

19:14 Садовый критикует план властей забрать 2 млрд из бюджета Львова

19:12 Галущенко прокомментировал кибератаки России на энергетику

19:08 Байден впервые после выборов встретился с Трампом

18:45 Денежное довольствие в ВСУ — сколько платят мобилизованным

18:41 Каменная ловушка — одесситы спасли дикого зверя

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

Text

18:07 Подготовка мобилизованных и заявление Блинкена — эфир Вечір.LIVE

Text

16:12 Геращенко сказала, почему не стоит говорить о выборах, пока война

Text

14:56 Стало известно, сколько военных прошли обучение за границей

Text

13:39 Нардеп объяснил, как бойцы могут переводиться в другие бригады

Text

13:19 Нардеп назвал условия, при которых военные готовы вернуться в ВСУ

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

13:16 Удар по Харькову новым БпЛА — эфир День.LIVE

Text

11:20 Последствия комбинированной атаки на Киев — данные КГГА

Text

08:00 Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

07:50 Устенко предупредил об угрозах при уменьшении помощи США

Text

07:32 За деньги на метро можно выработать 1,15 млн дронов, — Бахматов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком