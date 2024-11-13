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В Одесі продають житло всього за 6,5 тисячі — в чому нюанс

13 листопада 2024 19:23
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі продають двокімнатну квартиру за 6,5 тисяч доларів — фото
Подвір'я квартири. Фото: OLX
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі виставили на продаж двокімнатну квартиру на вулиці Отамана Головатого. Житло віддають всього за 6,5 тис. доларів. Але його стан такий, що на ремонт доведеться витратити набагато більше.

Таке житло журналісти Новини.LIVE відшукали на платформі OLX.

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Що пропонують

Площа квартири — 36,6 кв. м, з яких 7 кв. м займає кухня. Планування суміжне, прохідне. Санвузол роздільний. Є індивідуальне газове опалення і лічильник. Меблів немає, житло потребує ремонта під чистове оздоблення. Наявні всі комунікації.

В Одесі продають житло всього за 6,5 тисяч — в чому нюанс - фото 1
Інтер'єр квартири. Фото: OLX
В Одесі продають житло всього за 6,5 тисяч — в чому нюанс - фото 2
Інтер'єр квартири. Фото: OLX
В Одесі продають житло всього за 6,5 тисяч — в чому нюанс - фото 3
Інтер'єр квартири. Фото: OLX

Квартира розташована на першому поверсі двоповерхового дореволюційного будинку. Продавець запевняє, що має всі документи і готовий торгуватися.  

В Одесі продають житло всього за 6,5 тисяч — в чому нюанс - фото 4
Інтер'єр квартири. Фото: OLX
В Одесі продають житло всього за 6,5 тисяч — в чому нюанс - фото 5
Санвузол у квартирі. Фото: OLX

Двокімнатна квартира без ремонту — ціни в Одесі

За даними порталу ЛУН, ціна двокімнатної квартири на вторинці в Одесі залежить від району розташування. Наприклад, житло у Приморському районі можна придбати в середньому за 71,8 тис. доларів.    

В інших районах міста середня ціна двокімнатного житла становить:

  • Київський район — 58 тис. доларів;
  • Хаджибейський район — 47 тис. доларів;
  • Пересипський район — 39 тис. доларів. 

Нагадаємо, в Одесі продають дворівневий таунхаус усього за 13,5 тис. доларів. Щоправда, покупцю доведеться витратити набагато більше на меблі та ремонт. Також у місті на продаж виставили простору трикімнатну квартиру з гаражем. За неї продавець хоче вторгувати всього 30 тис. доларів

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