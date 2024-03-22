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В Одессе продавали членство в антикоррупционной организации за 500 долларов — подробности

22 марта 2024 17:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе продавали членство в антикоррупционной организации за 500 долларов — подробности
Полиция задержала устроителей коррупционной схемы. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Одессит предложил своему знакомому изготовить удостоверение общественной организации, членом которой был сам. За свои услуги мужчина взял 500 долларов, хотя начальная сумма была втрое больше.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали коррупционной схемы

Одессит рассказал знакомому, что работает помощником в одной из антикоррупционных общественных организаций. За определенное вознаграждение он обещал повлиять на "нужных" людей и помочь тому, чтобы его знакомый тоже стал членом этой организации. Фигурант утверждал, что удостоверение члена ОО предоставляло бы возможность беспрепятственно проезжать блокпосты, избегать проверок военно-учетных документов, а иногда даже ездить по городу в комендантский час.
 

500 доларів за членство в антикорупційній громадській організації: поліцейські затримали одесита за зловживання впливом
Документ ОО в Одессе. Фото: Нацполиция

За свои услуги одессит сначала требовал 1500 долларов, но потом сделал скидку и взял всего 500 долларов. Мужчину задержали во время того, как он передавал удостоверение своему знакомому.

Какое наказание грозит

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УКУ. Он обвиняется в получении неправомерной выгоды для себя и злоупотреблении влиянием. За совершенное ему грозит наказание штрафом до 93 тысяч гривен или лишением свободы сроком до пяти лет.

Случаи взяточничества на Одесчине

Напомним, что в Одесской области мужчина пытался дать деньги работнику ГПСУ, чтобы тот ему сказал, где находятся наряды контроля. Мужчину задержали и объявили ему о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды служащему, за что теперь злоумышленнику грозит заключение.

Также мы писали, что 20 марта Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал виновным во взяточничестве бывшего следственного отдела Управления СБУ в Одесской области. По приговору суда ему грозит 9 лет лишения свободы.

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