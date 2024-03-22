В Одессе продавали членство в антикоррупционной организации за 500 долларов — подробности

Полиция задержала устроителей коррупционной схемы. Фото: Нацполиция

Одессит предложил своему знакомому изготовить удостоверение общественной организации, членом которой был сам. За свои услуги мужчина взял 500 долларов, хотя начальная сумма была втрое больше.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали коррупционной схемы

Одессит рассказал знакомому, что работает помощником в одной из антикоррупционных общественных организаций. За определенное вознаграждение он обещал повлиять на "нужных" людей и помочь тому, чтобы его знакомый тоже стал членом этой организации. Фигурант утверждал, что удостоверение члена ОО предоставляло бы возможность беспрепятственно проезжать блокпосты, избегать проверок военно-учетных документов, а иногда даже ездить по городу в комендантский час.



Документ ОО в Одессе. Фото: Нацполиция

За свои услуги одессит сначала требовал 1500 долларов, но потом сделал скидку и взял всего 500 долларов. Мужчину задержали во время того, как он передавал удостоверение своему знакомому.

Какое наказание грозит

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УКУ. Он обвиняется в получении неправомерной выгоды для себя и злоупотреблении влиянием. За совершенное ему грозит наказание штрафом до 93 тысяч гривен или лишением свободы сроком до пяти лет.

Случаи взяточничества на Одесчине

Напомним, что в Одесской области мужчина пытался дать деньги работнику ГПСУ, чтобы тот ему сказал, где находятся наряды контроля. Мужчину задержали и объявили ему о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды служащему, за что теперь злоумышленнику грозит заключение.

Также мы писали, что 20 марта Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал виновным во взяточничестве бывшего следственного отдела Управления СБУ в Одесской области. По приговору суда ему грозит 9 лет лишения свободы.