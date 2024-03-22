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В Одесі продавали членство в антикорупційній організації за 500 доларів — подробиці

22 березня 2024 17:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі продавали членство в антикорупційній організації за 500 доларів — подробиці
Поліція затримала організаторів корупційної схеми. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Одесит запропонував своєму знайомому виготовити посвідчення громадської організації, членом якої був сам. За свої послуги чоловік взяв 500 доларів, хоча початкова сума була втричі більша. 

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі корупційної схеми

Одесит розповів знайомому, що працює помічником в одній з антикорупційних громадських організаціях. За певну винагороду він обіцяв вплинути на "потрібних" людей та посприяти тому, аби його знайомий теж став членом цієї організації. Фігурант стверджував, що посвідчення члена ГО надавала б можливість без перешкод проїжджати блокпости, уникати перевірок військово-облікових документів, а іноді навіть їздити містом в комендантську годину.  
 

500 доларів за членство в антикорупційній громадській організації: поліцейські затримали одесита за зловживання впливом
Документ ГО в Одесі. Фото: Нацполіція

За свої послуги одесит спочатку вимагав 1 500 доларів, але потім зробив знижку і взяв лише 500 доларів. Чоловіка затримали під час того, як він передавав посвідчення своєму знайомому.

Яке покарання загрожує

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 ККУ. Він звинувачується у одержанні неправомірної вигоди для себе та за зловживання впливом. За скоєне йому загрожує покарання штрафом до 93 тисяч гривень або позбавленням волі на строк до п’яти років. 

Випадки хабарництва на Одещині

Нагадаємо, що в Одеській області чоловік намагався дати гроші працівнику ДПСУ, аби той йому сказав, де перебувають наряди контролю. Чоловіка затримали та оголосили йому про підозру у наданні неправомірної вигоди службовцю, за що тепер зловмиснику загрожує ув'язнення. 

Також ми писали, що 20 березня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винним у хабарництві колишнього слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області. За вироком суду йому загрожує 9 років позбавлення волі.

корупція
хабар
поліція
Одеська область
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Нацполіція

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