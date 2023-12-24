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В Одессе прогремели новые взрывы — что известно

24 декабря 2023 21:59
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Взрывы в Одессе 24 декабря — город атакуют шахеды
Ночной взрыв. Иллюстративное фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Одессе снова прогремели взрывы. Сообщается о работе ПВО.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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По предварительному сообщению, взрыв в городе был слышен на улице Таирова и в центре. Также другой взрыв раздался в порту.

В Одессе прогремели новые взрывы - что известно
Источник: соцсети
В Одессе прогремели новые взрывы - что известно
Источник: соцсети

Атака на Одессу — последние новости

Напомним, что перед этим по Одессе был нанесен авиаудар из российского многоцелевого истребителя Су-30.

Через несколько минут после отбоя и ракетной атаки в Одесской области снова объявили о воздушной тревоге из-за угрозы налета дронов-камикадзе.

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